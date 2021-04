Gasto de hogares y comercio tuvieron repunte en marzo

A diferencia de 2020, cuando la pandemia recién llegó al país y Colombia experimentó uno de los mayores golpes económicos por el coronavirus, el tercer mes de este año dejó mejores resultados tanto en el consumo de las personas como en el desempeño del comercio.



En primer lugar, el gasto de los hogares colombianos en marzo de 2021 fue de $72,3 billones, con un crecimiento de 6,19% frente al mismo mes del año pasado, lo que en términos reales significó un aumento de 4,61%, convirtiéndose en el indicador más alto desde febrero de 2020, según el reporte mensual realizado por la firma Raddar.



De acuerdo con Camilo Herrera, el presidente de la entidad, sin embargo hay que analizar el dato con mucho cuidado, porque los números de crecimiento pueden verse grandes, pero no lo son frente a 2019, por la caída del gasto experimentada el año pasado.



Hace dos años, en consecuencia, para el mes en mención, el incremento del indicador fue 7,7% y 4,34% en términos reales.



Respecto al primer trimestre de 2021, el informe mostró que los colombianos gastaron $195,2 billones, lo que representó un incremento de 1,8% frente al mismo trimestre del año pasado, pero una caída en comparación con los últimos tres meses del año anterior, que se situaron en 2,3%.



La colocación crediticia en los hogares por parte de sector financiero en tarjetas de crédito, consumo e hipotecarios creció en marzo de 2021 3,8%, frente al mismo mes de 2020; y el valor de las transacciones con tarjetas de crédito aumentó 13% en el mismo mes.



Raddar confirmó que casi ningún grupo de gasto ha logrado recuperar la cantidad de unidades compradas en enero de 2020, y que solamente lo consiguieron los bienes no durables y la canasta de educación.



EL COMERCIO



De acuerdo con la más reciente bitácora de Fenalco, el comercio del país tuvo en el mes que pasó una “significativa recuperación”, explicada principalmente porque al compararse con marzo de 2020, los establecimientos solo pudieron operar durante 20 días hace un año.



En consecuencia, el 49% de los afiliados a la agremiación aseguró que sus ventas aumentaron, mientras que para un 23% de los comerciantes fueron similares y para el 28% restante registraron una disminución.



Las categorías de vehículos, ropa y calzado fueron las de mejor recuperación presentaron, aunque también destaca el buen comportamiento de las ferreterías y materiales de construcción, repuestos para vehículos, combustibles y librerías y papelerías.



En el documento de Fenalco se destacan las oportunidades de la unión entre el agro y el turismo; y se enfatiza que los domicilios no son suficientes para los restaurantes.



Preocupa el mes de abril



Fenalco advierte, sin embargo, que pese al buen desempeño de marzo, hay preocupación por los resultados de abril, mes en el que se han intensificado las restricciones al comercio y que comienza a mostrar un panorama menos alentador.



De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, la imposición de nuevas medidas de aislamiento y las limitaciones adicionales como ley seca y pico y cédula, entre otros, hacen prever que lo alcanzado en marzo no será suficiente para compensar otro difícil mes para la economía.



“La Bitácora muestra una radiografía de lo que están viviendo los empresarios, quienes deben sortear la incertidumbre de los altibajos en sus ventas, mantener su nómina”.