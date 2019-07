Generación de energía eólica también se haría en el mar

Las aguas no profundas del mar Caribe –justo al frente de las costas de La Guajira– serían a mediano plazo el nuevo lugar para desarrollar sendos proyectos de energía eólica offshore.



El tema, que comenzó a ser contemplado hace pocos días en el Ministerio de Minas y Energía, aunque no de manera formal, no es del todo indiferente para algunos técnicos que ven con buenos ojos la iniciativa.



Los funcionarios señalan que si los proyectos eólicos que se desarrollan onshore en esta zona sorprenden por los resultados –gracias al nivel alto de velocidad en los vientos–, en el offshore les iría mucho mejor, ya que las corrientes de aire son mayores en las aguas someras.



De desarrollarse proyectos eólicos en estas aguas, generaría una energía eléctrica mayor, pues se estima que el viento tiene una velocidad de un metro por segundo (1 m/s) por encima de las zonas costeras, debido a que no existen obstáculos que eviten que las corrientes de aire se corten.



Otra ventaja que presentan los parques eólicos offshore es que, al estar cerca a los cascos urbanos, la energía llega a más personas, satisfaciendo así sus principales necesidades.



Sin embargo, los parques eólicos offshore también presentan algunos inconvenientes: el costo de inversión y mantenimiento son mayores a los de una central eólica instalada en tierra, además que podrían generar daños a la fauna marina. El Reino Unido es el principal productor de energía eólica offshore en el mundo con 4.500 megavatios (Mw), seguido por Alemania con 2.394 Mw, Dinamarca con 1.271 Mw y China con 1.000 Mw.



Al consultar sobre el tema con voceros de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), afirmaron que el tema no ha sido abordado por el gremio, y que por el momento están concentrados en desarrollar los proyectos eólicos y solares, estos últimos en nuevas zonas, tales como los Llanos Orientales y Boyacá.



Los proyectos eólicos offshore tienen tanto de largo como de ancho, ya que no solo se deben tener en cuenta los altos costos para su desarrollo, sino además el trámite para obtener su licencia ambiental, que sería complejo por la naturaleza de la iniciativa.