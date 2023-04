Generación de energía, objetivo de la nueva presidencia de Ecopetrol

Este lunes se posesionó Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol y dio a conocer los que serán sus principios rectores durante su gestión. Durante esta presentación, el directivo aclaró que su misión es mantener rentable la operación actual de la compañía con los recursos disponibles.

('No mataremos la 'gallina de huevos de oro'': presidente de Ecopetrol).



Al respecto, señaló que su intención no es “matar la gallina de los huevos de oro”. Explicó que se optimizará la producción de hidrocarburos de forma eficiente, rentable y responsable.

Por esto mismo, uno de sus principales objetivos es aumentar 2% el factor de recobro, que se ubica en 19% en este momento.

Ahora bien, el expresidente de la compañía Felipe Bayón y el presidente de la Junta Directiva, Saúl Kattan, habían dicho que el objetivo era llegar a la producción de un millón de barriles promedio por día, que actualmente está en 706.000 barriles de crudo promedio (kbpd).

Roa señaló que “esto no solo va a depender del apetito que tengamos por hacerlo, pues maravilloso que en estas condiciones de mercado pudiéramos estar sacando más barriles día: y es que con estos precios de US$80, no sería responsable con los accionistas no estar colocando esos barriles en el mercado”.

(Ricardo Roa Barragán ya empezó labores como presidente de Ecopetrol).



Apuntó que esto se hará en un principio aumentando el factor de recobro y otras estrategias de eficiencia”. Con respecto a la refinación, señaló que se puede ser más eficiente y productivo, con lo que se podría aumentar el margen de refinación de las dos refinerías del país.

Explicó que se pueden reducir los costos e incorporar tecnología para optimizar esta operación.

Lo que sí dijo es que los objetivos serán, entre otros, mantener y liderar la transición energética, así como liderar una integración energética regional, que es habilitada gracias a la pasada adquisición de ISA.

Generador de energía



Roa destacó que actualmente Ecopetrol es el mayor consumidor de energía del país y autogenera desde Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) un porcentaje importante de su consumo.

Explicó que el objetivo es aumentar este nivel. “Tenemos los recursos para implementar los proyectos de generación de energías renovables, de generación de hidrógeno verde y azul”, dijo. Este será uno de los principales énfasis, según destacó.

Ahora bien, con respecto al artículo del Plan Nacional de Desarrollo que busca que Ecopetrol sea un generador en el Sistema Interconectado Nacional, Roa dijo que “de tener ese espacio lo haríamos con energías renovables”.

(Ecopetrol tiene 257 vehículos eléctricos en sus operaciones).



Cabe recordar que actualmente, al ser dueño mayoritario de ISA, la petrolera no puede vender energía al Sistema, puesto que por ley estos actores no se pueden integrar. Por esto, el Gobierno apunta a modificar esta limitación.

El directivo destacó que hoy la Nación ya es dueña de tres generadoras. “En la constitución de una empresa entre esas tres, como aspiración, pues no soy Hacienda, creo que puede haber un vehículo importante, para que en sociedad con Ecopetrol seamos un gran generador de energía”, señaló. Aclaró que aún faltaría hacer el análisis financiero correspondiente para viabilizar esta opción. “Lo haríamos ojalá en el offshore en La Guajira y con energía solar”, explicó.

Los resultados financieros que recibe roa

Además de una serie de retos políticos y operativos que tendrá el nuevo presidente de la petrolera, también recibió los mejores resultados financieros de la historia, cuyo objetivo será mantenerlos. Los ingresos fueron por $159,5 billones, que representan 10,9% del PIB del año pasado. Esta cifra es una variación de 73,8% frente a los resultados obtenidos en 2021. En estos resultados influyeron el precio del crudo, la tasa de cambio, el volumen de ventas, entre otros. Esto permitió a la estatal dejar entre impuestos, dividendos y regalías $42,2 billones. Los accionistas minoritarios recibirán $2,1 billones del ejercicio.

PORTAFOLIO