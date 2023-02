Gerente del Metro de Bogotá pide rectificación al exfiscal Martínez

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, le pidió una rectificación al exfiscal general Néstor Humberto Martínez por una serie de acusaciones hechas en una columna de opinión publicada por EL TIEMPO.



A través de un comunicado publicado en las redes oficiales del Metro de Bogotá, el exfiscal asegura que Narváez sostuvo una reunión, el pasado 30 de enero, con el consorcio chino encargado de la primera línea del Metro. El objetivo era definir si es posible realizar un tramo subterráneo desde la Avenida Caracas con Primero de Mayo hasta la Calle 72.

Por su parte, Narváez aclaró no ha estado en el restaurante donde Martínez dice que sucedió el encuentro y que el futuro del proyecto se suele discutir es en comités directivos semanales. "No en salones abiertos de los restaurantes de la ciudad", puntualiza.



Asimismo, clara: “En mi calidad de gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, solo hablo de los proyectos en los escenarios técnicos donde reviso día a día los avances de la obra”.

Ante las acusaciones del exfiscal, Narváez le solicitó rectificar “las afirmaciones hechas en su columna” que contrario a aportar a la discusión del proyecto, solo crean "malentendidos".



