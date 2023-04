Lo que viene para el nuevo gerente de FNC tras fricción con Petro

A pesar de la petición de última hora del presidente Gustavo Petro sobre la elección del próximo gerente general de los cafeteros, este jueves la Federación siguió adelante con el proceso autónomamente y eligió a Germán Bahamón como la cabeza del gremio colombiano, después de que los 15 comités departamentales de la institución lo decidieran por unanimidad.



En medio del Congreso Extraordinario, el ingeniero industrial huilense, anunció que “me siento honrado de dirigir la empresa más grande del país, la de los cafeteros y colombianos. Lo haré sin descanso”.



El líder gremial, aseguró frente a las declaraciones de Petro que él ha sido muy respetuoso en los procesos y el Congreso en su elección. “Cuatro ministros estuvieron presentes durante el proceso. Creo que no nos queda trabajar mancomunadamente con el Gobierno (...) Que esta sea la oportunidad para reunirme cuanto antes con el presidente”, dijo Bahamón.



Sin embargo, diferentes personajes del sector aseguraron que las sugerencias del mandatario colombiano no daban lugar, teniendo en cuenta la naturaleza privada y autónoma de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).



Gabriel Silva Luján, expresidente de la FNC (2002-2009), opinó en su cuenta de Twitter sobre el trino del Gustavo Petro que, “un acto más de autoritarismo e intromisión del gobierno y del Presidente en la autonomía y la democracia cafetera. Que un gremio privado administre la parafiscalidad no significa que el gobierno pueda imponerse a las patadas y dar órdenes”, dijo Silva.



A su turno, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, felicitó a Bahamón por asumir el mando de los cafeteros e indicó que “la gerencia general se debe a todas y cada una de ellas (familias cafeteras) y por eso mismo está llamada a liderar el afianzamiento de los productores y productoras, de las regiones cafeteras, del Fondo Nacional del Café y de toda la organización para que a partir de esa sólida base se celebre su primer centenario y se preparen muchos años más de bienestar y prosperidad de la caficultura”, dijo.



La hoja de ruta



Bahamón indicó que la Federación tiene una hoja de ruta muy clara frente a las cosas que se deben hacer por el gremio.



Con él en la gerencia se buscará el acceso a crédito con el Gobierno y Minagricultura para renovar cafetales, la incorporación de las familias a la formalidad, el crecimiento de la rentabilidad cafetera y el fomento del consumo nacional e internacional.



Cabe destacar que entre los desafíos se encuentra aumentar la producción de café. Como bien se ha sabido, los eventos climáticos como el fenómeno de La Niña y las abundantes lluvias por las que ha estado pasado el país, han limitado la producción del grano en los últimos meses.



Desde la Federación se prevé que es necesario seguir aumentando las densidades de producción, al igual que disminuir la edad de la caficultura para llegar a producciones por encima de los 15 millones de sacos.



Llevando la mirada a la renovación de cultivos, Bahamón explicó que se debe renovar al menos del 10% del parque cafetero.



“Cuando tuvimos el mayor índice de productividad fue acompañado de políticas de Estado. Hemos visto en otros sectores que se han creado herramientas de cobertura de tasa. Lo qué hay que hacer es conversar con el Gobierno para los $75.000 millones que se necesitan”, aseguró.



A su turno, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), Gustavo Gómez, indicó que otros de los retos son la productividad y calidad del grano colombiano, “teniendo en cuenta que una vez que los otros países productores como Brasil, se recupere los problemas de las sequías, va a haber café suficiente lo que jalone el precio hacia abajo, para lo cual se debe estar preparado y continuar siendo competitivos en precios”, dijo.



Desde la Federación se propone continuar vinculando la investigación a través de su Centro de Investigaciones (Cenicafé) en materia de calidad del grano. A la proposición se une Gómez, asegurando que el reto es lograr el reconocimiento en los mercados internacionales con respecto a la calidad que tiene el café colombiano.



En un eje ambiental, Gustavo Gómez considera que es necesario poner el ojo en la admisibilidad, toda la línea sostenible y de deforestación de los cultivos.

Propuestas del líder

De acuerdo con el nuevo líder gremial, entre sus propuestas se encuentra volver a la producción de 14 millones de sacos de café, al igual que trabajar la parte técnica con los comités departamentales y el Gobierno para lograra un meta de 20 millones de sacos en el primer centenario de la FNC en el 2027.



También, evalúa fortalecer y hacer reingeniería al sistema cooperativo, apoyar la asociatividad y traer la tecnología al café, al igual que revisar todo en materia de renovación de cultivos.



Adicionalmente planea trabajar en una política de estabilización de precios, en línea con una defensa de los ingresos.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio