¿Cuánto tiempo de 'vida' les quedarían a las EPS, según Gestarsalud?

La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud) dijo que tras la aprobación en el primero de cuatro debates de la reforma a la salud persisten ocho medidas que afectarán a los usuarios del sistema y a toda la población.



Dice que lo aprobado no soluciona los problemas del sistema que más afectan a la población, los cuales tienen que ver con la oportunidad de la atención de especialidades y dificultades de acceso a los servicios.



Asimismo, el sistema se fragmenta entre el primer nivel y la mediana y alta complejidad y hay riesgo de que aumenten los trámites y demoras en la atención, especialmente de los más de ocho millones con enfermedades crónicas y de alto costo que hoy tienen una ruta de atención clara, la misma que se perdería en el nuevo modelo.



También asegura que se establecen varios responsables para los mismos procesos. Por ejemplo, el manejo de la referencia y la contrarreferencia queda a cargo de tres instancias. Esto multiplicaría los trámites del usuario y diluye responsabilidades en cada entidad.



Considera que el sistema esencialmente estatizado tendrá el centro de gestión en la Adres, una entidad que se demorará mucho tiempo en tener las capacidades técnicas y de recurso humano suficientes para asumir las funciones que hoy cumplen las EPS: contratar servicios con clínicas y hospitales, auditar los servicios, revisar facturación y hacer eficiente el uso de los recursos, entre otras.



Uno de los puntos más delicados que dice es que si bien se habla de transformación, en la práctica las EPS se eliminan en dos años y se pierden las capacidades logradas por el sistema de salud en las últimas tres décadas al partir de cero en funciones como la organización de los servicios en las diferentes entidades para ayudar a los ciudadanos a transitar el sistema. A su vez advierte que las funciones de las Gestoras de Salud y Vida que reemplazarían a las EPS por ahora no son claras y sus responsabilidades se cruzan con las de otras instancias.



Igualmente, menciona que la transformación de las EPS hacia Gestoras de Salud y Vida expone a estas entidades a una transición cuyos tiempos y condiciones son inviables, quedando de por medio los usuarios.



Gestarsalud dice que la eliminación de los fondos regionales de la Adres y la inclusión del concepto de Unidad de Pago por Capitación que asegura que cada persona tiene financiada su atención son aspectos positivos que permiten aspirar a tener una reforma que ayude a mejorar el sistema.



Indica que el avance de la discusión en la Cámara de Representantes fue vertiginoso, poco claro incluso para los congresistas y sin espacio para la discusión detallada de un asunto fundamental para el país.



“Todo esto ha aumentado la incertidumbre de lo que pueda ocurrir con la salud de los colombianos, si es que este proyecto de ley se aprueba en los tres debates restantes”, dice.



De esta manera, solicitó al Gobierno y a los congresistas tener en cuenta las voces que han advertido de las implicaciones de la iniciativa pues “estamos a tiempo de lograr una reforma que sí favorezca la salud de los colombianos con la actitud de diálogo que planteó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo”.



