Gestione las solicitudes de su empresa con herramientas eficaces

Transformar los procesos de una compañía en soluciones adecuadas, requiere de canales de comunicación que le den manejo a las diferentes solicitudes, o trámites que se necesitan resolver a nivel interno de la empresa. Y es que la situación actual, ha obligado a las entidades a pensar en cómo automatizar los procesos de manera digital, y en cómo incorporar mecanismos que aumenten la productividad de sus operaciones, y además, mejoren la experiencia de los empleados en el teletrabajo.

Pero para ello, en el país existe DigDig by Outsourcing, una empresa con más de 27 años de experiencia en la gestión de procesos para organizaciones de todos los tamaños y sectores. DigDig by Outsourcing, desarrolla soluciones a la medida de la mano de un equipo humano altamente calificado y certificado en RPA (Robotic Process Automation), y para este caso, no es la excepción, ya que ha lanzado un nuevo producto llamado ‘Atención Virtual al Colaborador’.

La Atención virtual al colaborador es un canal de comunicación automatizado, que le ofrece apoyo a sus clientes internos en múltiples áreas personales y profesionales. Esta solución integral, le brinda soporte y comunicación centralizada y constante a sus colaboradores, lo que quiere decir, que a través de un motor de inteligencia artificial que les permite a los ‘bots’ desarrollados, entender la comunicación realizada con lenguaje natural, los empleados, pueden reportar enfermedades e incapacidades; recibir consejos a distancia en caso de estrés, depresión o problemas familiares; consultar pagos, certificaciones y liquidaciones; y recibir soporte tecnológico.

El asistente de la Atención virtual al colaborador está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y funciona por medio de un práctico menú en donde el usuario va eligiendo la opción que necesita, y el chatbot lo va orientando o comunicando con otros agentes en vivo.

Cabe anotar que los beneficios de la Atención virtual al colaborador, se enfocan en generar una cultura de automatización inteligente de procesos, focalizada a la mejora de experiencia del usuario; configurar los flujos de comunicación focalizados a generar respuesta a los colaboradores; registrar los colaboradores que ingresen al asistente virtual con el fin de identificar las solicitudes, peticiones y satisfacción de la herramienta; e invertir el tiempo que consume el atender las solicitudes frecuentes de los colaboradores en actividades con mayor valor. Esta solución es una excelente opción para manejar desde la casa u oficina.

