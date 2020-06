Gimnasios, con protocolos de bioseguridad listos para la reapertura

Los gimnasios dicen que “son parte de la solución y no el problema”.

Los gimnasios del país están listos para reabrir sus puertas una vez así lo decida el Gobierno. Considerados como lugares al alto contagio, en la emergencia sanitaria decretada en Colombia, serían de las últimas actividades económicas que volverían operar junto con bares y discotecas.



(Lea: Los negocios que pueden y no pueden abrir desde el 1 de junio)



No obstante, en una comunicación conjunta aseguraron que “son parte de la solución y no el problema”, dado que indican que hay estudios que demuestran que hacer ejercicio contribuye a disipar y aliviar algunas de las problemáticas que se viven hoy.



(Lea: Los cambios del deporte en tiempos de confinamiento)

En ese sentido, estos centros aclaran que no se trata de dar la espalda a la realidad del mundo en general y del país en particular creando una falsa expectativa de un funcionamiento regular acelerado de estos sitios.



(Lea: Reaperturas en la región deberían esperar, recomienda la OPS)



“Pero se aboga por una apertura ordenada, regida estrictamente por los protocolos de bioseguridad no solo del gobierno, sino las recomendaciones de profesionales de la salud, quienes en un buen porcentaje apoyan un plan ceñido a unos lineamientos que se cumplirán con apoyo, colaboración y seriedad”.



Del mismo modo, precisaron que están preparados con nuevas directrices como regulación del número de personas en cada gimnasio; visitas a estos centros solo con citas que permitan controlar el número máximo de personas permitidas; un uso racional de los recursos de cada centro, protección primordial de usuarios y trabajadores, quienes garantizarán que los protocolos se cumplan al pie de la letra, para beneficio de todos los involucrados.



“En este gran paso es necesario un compromiso de todas las partes: los prestadores de servicio son los más interesados en hacer cumplir las normas, y así como exigen el mismo nivel de compromiso de los trabajadores, de la misma manera solo podrán garantizar la seguridad de todos”, precisaron.