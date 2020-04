Giran $14.034 millones para fortalecer los laboratorios

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres realizó el giro de $14.034 millones para el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública departamentales.



(Recesión y rápida recuperación, previsiones para economía colombiana).

“Giramos estos recursos para que los laboratorios de salud pública de Antioquia, Arauca, Atlántico, Valle, Nariño, Bogotá y Norte de Santander puedan aumentar su capacidad para el procesamiento de las pruebas diagnóstico de la covid-19”, afirmó la directora de la Adres, Diana Cárdenas Gamboa.



De igual forma, la funcionaria explicó que en las próximas semanas se hará la compra centralizada de pruebas rápidas para el diagnóstico por el orden de los $20.000 millones.



Las especificaciones como las cantidades y los sitios de distribución de las pruebas que se adquieran serán definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



DESDE LA ACADEMIA



Eduardo Behrentz, Vicerrector de Desarrollo de Uniandes, explicó que el Laboratorio de Biología Molecular la Universidad aporta al Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá con 100.000 muestras en la ciudad y el proyecto incluye el análisis de otras.



“Estamos ampliando la capacidad de Bogotá y de la misma forma en un tipo de cacería del virus, ya no es una vigilancia pasiva del esperar a que el paciente llegue y se haga la prueba, sino que se sale a la calle a buscar el virus, para no llevarle el paso a la enfermedad sino anticiparse, para llegar incluso antes de que la persona desarrolle los síntomas”, agregó Behrentz.



La idea, en ese caso es buscar a los paciente asintomáticos en medio de las cadenas de contagio, para poder identificarlos de manera masiva y así se puedan tomar decisiones de aligeramiento de la cuarentena y determinar segmentos que pueden salir antes que otros basados en los datos.



“Esta información es clave y trascendental al momento de tomar determinaciones gubernamentales, este es un proyecto de la Universidad, junto con la secretaría de Salud, La Fundación Santa fe de Bogotá y la Universidad Nacional”, indicó.



El Laboratorio tiene una capacidad de análisis de unas 500 pruebas diarias, la idea es llegar a unas 1.000 diarias o más y en el caso del análisis de ‘la caceria’ del virus hay unas 2.000 pruebas ya hechas.



“Nosotros no tenemos ningún problema de abastecimiento, garantizamos esas 100.000 pruebas y trabajamos para llegar a las 500 diarias y así ir incrementando la capacidad”, apuntó.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, que es el ente encargado de concentrar las pruebas, resultados y datos al respecto, señala n que la capacidad diagnóstica es diversa y por eso no hay un estándar.



Las capitales y ciudades intermedias tienen diferencias, algunas están más rezagados en equipos, personal y diversos factores para que estén a punto en infraestructura y en cumplir con los niveles de bioseguridad.



Así mismo, la capacidad instalada de pruebas proyectada, es muy distinta de las pruebas diarias que se procesan en las moleculares. La primera es de 12.000 a 15.000 diarias solo si están operando por lo menos 60 laboratorios diariamente y a buena marcha.



Actualmente el país tiene 44 laboratorios con capacidades muy distintas, las muestras procesadas llegan por demanda espontánea (es decir las muestras que toman EPS e IPS según la definición del caso de Ministerio de Salud) y eso no depende de la capacidad de los laboratorios.



Varia dependiendo también del día, el lugar y por eso hay una medida fija.