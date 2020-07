Giros por $37 billones darán vía a 35 obras minero energéticas

El país viene desarrollando bajo la política de ‘reactivación sostenible’ un paquete 35 proyectos mineros, petroleros y de energía eléctrica cuyas inversiones se proyectan en más de $37 billones.



(Sector minero energético da nuevas señales de despegue).

El total de iniciativas registradas tanto en el Ministerio de Minas y Energía (MME), como en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), son la carta y aporte del sector para dinamizar la economía (golpeada por la pandemia), ya que se proyectan generar cerca de 60.000 empleos, entre directos e indirectos.



(Los 13 proyectos que reactivarán el sector minero).



Lo anterior sin contar los millonarios recursos que le entrarían a las arcas de la nación por cuenta de impuestos, derechos económicos y regalías de las empresas que desarrollarán y operarán las iniciativas.



De los 35 proyectos, considerados por el Gobierno Nacional como “estratégicos y prioritarios”, casi la mitad corresponden al sector eléctrico y son para la generación de energía, en donde sobresale que nueve son eólicos y cinco solares, ubicados la mayoría en el departamento de La Guajira.



“Entre las dos subastas de energía (Cargo por Confiabilidad y contratos de largo plazo) el país quedó con 14 proyectos asignados, que son las denominadas Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (fncer)y el epicentro en la matriz de generación eléctrica limpia será precisamente La Guajira”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



El funcionario subrayó que hay un grupo representativo de proyectos de fuentes renovables de energía no convencionales, ya que además de los 2.500 megavatios (Mw) que fueron adjudicados en las subastas, hay cerca de otros 8.000 Mw que ya tienen concepto de conexión aprobado por la Upme.



Por su parte, Natalia Gutierrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), reiteró que en “las subastas de Cargo por Confiabilidad y de contratos de largo plazo se asignaron obligaciones para nuevos proyectos renovables no convencionales que sumado a los convencionales garantizan la totalidad de abastecimiento a partir del periodo 2022-2023”.



También llama la atención de este listado de proyectos energéticos que tres son de generación termoeléctrica, uno hidroeléctrico y uno de transmisión, que es la Línea Colectora, que sacará la corriente de estas fuentes eólicas y solares en La Guajira para entregarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



IMPULSO A LA MINERÍA Y EL PETRÓLEO



La otra mitad del paquete de obras prioritarias del sector corresponden a la iniciativas mineras y petroleras, de las cuales ocho corresponden al sector extractivo y siete al de hidrocarburos.



Así mismo, en el listado de proyectos mineros estratégicos que se vienen desarrollando, cuatro son para la producción de oro, tres de carbón y uno para cobre.

“Se le dará toda la viabilidad al sector minero con el apoyo a la minería de gran escala, que es con tecnología de punta y que cumple con todos los estándares ambientales. Se diversificará la matriz para no depender tanto del carbón, y hacer un énfasis en la producción de metales”, dijo el ministro Mesa.



En el mismo sentido, Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) subrayó que “la operación extractiva de Colombia tiene un potencial que es reconocido a nivel internacional, ya que además de poseer una buena oferta de metales, como oro, cobre, níquel, litio, molibdeno y plata, se sigue destacado por ser una nación carbonífera”.



En línea con lo afirmado por ambos funcionarios, el primer hito será el complejo minero para la producción de oro de Buriticá que entrará en operación a final del presente año, y también se buscará darle celeridad a otros proyectos auríferos como Gramalote y Soto Norte, y el cupífero de Quebradona.



“En nuestros cálculos estimamos que con la activación de proyectos se podrían generar 5 billones de dólares en 4 años, 28.000 empleos y ampliar la participación en el PIB en casi un punto porcentual. Estos proyectos están en Santander y Antioquia que podrían ser polos de desarrollo postcovid” aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



En la operación petrolera, el enfoque será la producción de gas natural en el territorio nacional, más cuando hay una preocupación en el sector por las reservas. “La tarea será la de incrementar los remanentes de este combustible para asegurar un abastecimiento en el mediano y largo plazo, y la apuesta será la exploración y producción de las cuencas costa afuera (offshore), en el Mar Caribe.



Del paquete de 35 proyectos estratégicos y prioritarios, seis iniciativas buscan descubrimientos de gas natural en aguas frente a las cotas de La Guajira, Córdoba y Sucre. Y uno, para el bombeo de crudo en Putumayo. Entre todos se crearían cerca de 1.000 empleos directos e indirectos.



“El sector de hidrocarburos jugará un papel fundamental en la reactivación económica del país. La estabilidad jurídica y las condiciones contractuales que ofrecemos han generado confianza e interés entre los inversionistas”, afirmó Armando Zamora, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



De igual manera, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) dijo que “avanzar en la operación hidrocarburífera, en costa afuera (offshore) y costa adentro (onshore), representa una oportunidad para contribuir al progreso del país, especialmente en este momento en donde se requieren recursos económicos y energéticos para impulsar su reactivación después de la pandemia”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio