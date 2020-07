Gobierno: $10,6 billones restantes para ayudar a empresas y hogares

Luego de 100 días del arranque del aislamiento obligatorio anunciado por el Gobierno y de un despliegue de billonarios auxilios estatales para tratar de sortear las dificultades de la población vulnerable, la distribución de estos subsidios parece estar llegando a su ciclo final.



(Lea: ‘Sin claridad sobre recursos para atender la pandemia’)



Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación nacional de Instituciones Financieras (Anif), señaló en primer lugar que recuperar al país del alto desempleo derivado de la crisis no será fácil y manifestó que el Gobierno ha destinado en el curso de la emergencia cerca de $9,7 billones para dar liquidez a los hogares.



(Lea: Sumados subsidios, ayudas y créditos son 11% del PIB: Iván Duque)

De ese monto, dijo Santamaría, al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se han girado cerca de $4,4 billones. En giros extraordinarios para programas sociales, se cuentan $1,9 billones; para Ingreso Solidario, $1,5 billones; en devolución de IVA, $400.00 millones y, finalmente, $1,5 billones en créditos para nómina (vía garantías del FNG).



(Lea: 'El Gobierno debe mantener las ayudas a las empresas')



“Son casi $10 billones que el Gobierno le está metiendo en liquidez a hogares y a empresas para que puedan pagar salarios. El Gobierno nunca podrá reemplazar la economía por más subsidios que distribuya”, dijo el presidente de la Anif quien señaló que el Ejecutivo tampoco podrá sustituir la generación de empleo “por un periodo demasiado largo”.



Bajo este panorama, Santamaría advirtió que este esfuerzo de dar ayudas a los sectores más vulnerables está llegando a su fin. “El Gobierno no puede estar metiendo $10 billones todos los meses a la economía, menos cuando su recaudo está cayendo”, manifestó.



Ahora bien, para la totalidad de 2020, detalló Santamaría, las cuentas que tiene el Gobierno reflejan un volumen de ayudas de $20,3 billones. Así, el espacio que tendría el Ejecutivo para dar liquidez a hogares y a empresas (para que estas paguen salarios) es de $10,6 billones para todo 2020.



Entretanto, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, indicó que “el ancla fundamental de esto han sido transferencias, hemos completado y aumentado en neto las transferencias de los sistemas tradicionales de nuestra red social y complementado estas transferencias con ingreso solidario para llegar a 40% más pobre de hogares. Esto vale $6,7 billones. Según las mediciones, esto ha sido muy importante para reponer parte del ingreso perdido por la no generación de ingresos”.



Zárate indicó que el PAEF ha sido el programa más importante, pues “las estimaciones apuntan a que este ha ampliado caja de las empresas para soportar el hecho de no recibir ingresos corrientes. El PAEF no es un sustituto perfecto. Además, este no puede ser una circunstancia permanente”.



Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, este año se destinará 0,9% del PIB para ayudar a la población vulnerable, 0,8% del PIB para atención en salud y 0,8% del PIB para proteger el empleo y las relaciones comerciales del tejido empresarial. “Todas estas medidas son esenciales para enfrentar la pandemia y mitigar el impacto socioeconómico”, dice el documento en el que se advierte que no hacer el gasto compromete la estabilidad macroeconómica.



Entretanto, la economista Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, reiteró que “hay un choque importante por los confinamientos. Las empresas no pueden seguir operando por los cierres, pero ese no es el único choque”.



Agregó que “hay un elemento importante de un choque de demanda relacionado con algunos sectores que se ven afectados por el cambio en el comportamiento y por el miedo de la gente a contagiarse”.