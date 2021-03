Gobierno anuncia toque de queda en ciudades con alta ocupación UCI

Particular

El presidente Iván Duque anunció una serie de medidas que buscan frenar el aumento del contagio covid en el país y de esta manera evitar un tercer pico de la pandemia. La decisión se tomó tras una reunión con el comité de expertos epidemiológicos donde se evaluaron las condiciones en distintos lugares del país.



De acuerdo con el mandatario, las medidas farmacológicas se deben implementar con las no farmacológicas, por lo que para los fines de semana del viernes 26 al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril van a regir las siguientes restricciones: pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%.



Restricciones a la movilidad nocturna, con las excepciones que han regido en los anteriores decretos, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI es mayor del 70%; y de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, en aquellos municipios donde las UCI están por encima del 50%.



"Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias y nos permiten no sacrificar avances en la reactivación del país", recalcó el Jefe de Estado.



Al hacer el anuncio, Duque indicó que en las próximas el Gobierno estará emitiendo una circular del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior donde se hacen esas precisiones.



"Hemos visto que en varios países del mundo y de América Latina, a pesar de los avances en materia de vacunación se ha visto un crecimiento de los casos que genera alarmas, no solamente por que hay aumento de casos sino porque también se han presentado aumentos en la mortalidad del covid-19 y una presión grande sobre la hospitalización", sostuvo.



Y agregó que "hoy en Colombia estamos avanzando en la vacunación, pero necesitamos avanzar en las medidas farmacológicas y las no farmacológicas".