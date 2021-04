Gobierno busca recaudar $26,1 billones con reforma tributaria

En medio de la discusión por la reforma tributaria, que todavía no se ha radicado ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio más pistas de los pilares centrales de la iniciativa, llamada ‘Solidaridad sostenible’, y anunció que espera recaudar $26,1 billones, descontando los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).



De acuerdo con lo que presentó Carrasquilla durante un foro organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el total de lo que se espera recaudar con la reforma fiscal ya no sería de $25,4 billones, como se presentó ante el Consejo Gremial, sino $26,1 billones.



Según se ve en la presentación del Ministro, este incremento proviene de las personas naturales, con las cuales ya no se recaudaría $16,8 billones, sino $17,6 billones. Ante ese cambio, la cartera de Hacienda confirmó que el proyecto de reforma todavía se está ajustando y lo que se ha presentado corresponde a cálculos preliminares, teniendo en cuenta que todavía no se ha radicado la iniciativa ante el Congreso de la República.



Aunque varios de los puntos que presentó Carrasquilla ya los había anunciado ante el Consejo Gremial, confirmó que ya no se piensa gravar los alimentos parte de la canasta familiar, se ampliaría la base gravable del impuesto de renta a personas naturales, se mantendría el tributo al patrimonio por dos años, y se aumentaría la tarifa del impuesto a los dividendos del 10% al 15%, entre otros puntos.



“El proyecto de ley tiene dos componentes: varios artículos para eliminar unos gastos que posee el país y tiene unos incrementos tributarios importantes”, añadió el Ministro.



Uno de los puntos clave que mencionó Carrasquilla durante la presentación fue el del IVA. Cabe recordar que recientemente el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que esa cartera ministerial planteaba gravar productos como el café, el azúcar, la sal o el chocolate. Sin embargo, el Ministro y el presidente Duque aseguraron que no se le pondrá impuesto a los alimentos.



Eso sí, confirmó que se eliminará la categoría de bienes exentos, a excepción de las exportaciones. Con esos cambios, Carrasquilla aseguró que pese a que Colombia actualmente grava el 39% del total de productos y servicios que puede ponerles IVA, con la reforma esa cifra sube a 46%, un dato menor que el de otros países miembro de la Ocde (56%) o de Latinoamérica (58%).



En cuanto a lo que sucederá con las personas naturales, que también ha sido sujeto de discusión, Carrasquilla planteó que aquellos que ganen desde $31 millones al año, es decir aproximadamente $2,5 millones al mes, empezarían a pagar una tarifa baja de impuesto de renta de $62.000 al año.



Ese monto iría subiendo en la medida en la que las personas tengan mayores ingresos, y que para el caso de las personas que ganen más de $2.000 millones, por ejemplo, tendrían que pagar unos $694 millones de ese tributo al año, unos $57,8 millones al mes.



En cuanto al impuesto al patrimonio, que también ha generado preocupación en algunos sectores, el plan del Gobierno es dejar este tributo por dos años, deducible con el de renta.



Igualmente, plantean aplicar el impuesto solidario para personas que tengan ingresos mensuales de más de $10 millones entre julio y diciembre de 2021, y este sería descontado del impuesto de renta de los periodos gravables de 2021 y 2022. Cabe recordar que ese tributo fue implementado por la pandemia a funcionarios públicos y fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.



Para el caso del gravamen a empresas, que busca recaudar $3 billones, habría una reducción de la tarifa de renta según el tamaño de la empresa, con el fin de impulsar sobre todo a las pequeñas organizaciones. Y, eso sí, plantearon que se eliminarán las rentas exentas, deducciones y descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023, respetando los derechos adquiridos.



LA POSICIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO



Aunque todavía no se conoce el texto final de la reforma, el partido del Gobierno, el Centro Democrático, fijó su posición con respecto a los componentes que ellos consideran que debe tener la iniciativa.



Entre los puntos que llaman la atención está el de no ampliar la base gravable de las personas naturales que pagan impuesto de renta, contrario a lo que plantea el Gobierno. Según un comunicado del partido, están de acuerdo con que se amplíe la base de declarantes, pero no de contribuyentes.



Por otro lado, están de acuerdo con el paquete social que se plantea con la reforma y con la decisión de no gravar los productos exentos de la canasta familiar.