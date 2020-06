Gobierno espera contracción económica del 5,5% este año

Al presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, indicó que el Gobierno espera que la contracción de la economía del país este año será de -5,5% producto de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el funcionario, en marzo el coronavirus cambió el panorama económico hacia un escenario de alta incertidumbre y obligó a implementar medidas que frenaron el dinamismo, causando recesión.



"Cuando nos reunimos para presentar el plan financiero en febrero pensábamos que el crecimiento de la economía colombiana podía ser de 3,7%, pero una vez se han presentado estos choques hemos revisado nuestro pronóstico de crecimiento, que estará inmerso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y que es una parte fundamental de las proyecciones fiscales, a una caída del PIB de 5,5%", comentó.



En ese sentido, aseguró que los efectos del covid son complejos, que afectan por un lado los ingresos del Gobierno y por otro aumentan los gastos. "Los disminuye en la medida que hay menor crecimiento y menores ingresos tributarios", indicó.



Y agregó que por el lado del gasto se han requerido mayores esfuerzos en materia de salud y en ayudas a la población vulnerable, que ha perdido ingresos, y se han brindado apoyos al sector productivo.



Asimismo, el Gobierno puso metas de déficit fiscal de 8,2 % del PIB del 2020 y 5,1% en 2021.



"La suspensión de la regla no implica que no se tengan restricciones presupuestales y queremos dejar en claro que esos valores solo se podrán mover por dos motivos: porque tengamos unos ingresos muy inferiores en un momento donde hay mucha incertidumbre frente a la pandemia o porque tengamos gastos relacionados por los efectos directos de la misma", dijo el Viceministro.



En 2021 el Gobierno espera que el déficit de cuenta corriente se corregirá a 3,7% del PIB por mayores precios de los commodities, siendo financiado principalmente por la inversión extranjera directa.



De igual forma, indicó que en línea con repunte económico que se espera en 2021, los ingresos fiscales crecerían 12%, mientras que el gasto producto de la emergencia por la pandemia se reducirá significativamente y la deuda pública caería.



En todo caso, Zárate precisó que muchos de los efectos de la pandemia serán duraderos y ya se está contemplando en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. "Nuestras proyecciones, con eso en mente, implican crecimientos cercanos al 5% en los próximos años", añadió.



Sobre el déficit de cuenta corriente señaló que espera que sea de menos del 3% al final de la década. No obstante, aclaró que una vez hayan pasado los efectos de la pandemia, el cumplimiento de las metas de déficit de la Regla Fiscal requiere la realización de una reforma fiscal de menos el 2% del PIB.