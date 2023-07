Competitividad y tecnología, los retos de tarifa dinámica en taxis

Tras la decisión de revisar las tarifas de los taxis, el Gobierno también abrió la puerta a la posibilidad de implementar las polémicas ‘tarifas dinámicas’, esto teniendo en cuenta la oferta y demanda del mercado.



Sin embargo, si bien es necesaria esta actualización de la tarifa por los cambios que ha tenido el mercado, “se debe tener cuidado porque la tarifa tiene una elasticidad-precio y si queda alta podría provocar que los usuarios exploraran otras opciones de movilidad. La actualización de la tarifa, entonces, tiene una justificación objetiva pero su implementación no se resuelve solamente con la expedición de un decreto, sino con una modernización empresarial del sector del sector”, señala al respecto José Stalin Rojas, director del Observatorio de movilidad y logística Universidad Nacional.



Esta modernización del sector, a ojos del experto y establecer una tarifa dinámica, es un buena idea, pero se debe tener cuidado cuando se calculen “los techos o topes para que los usuarios no queden atrapados en el mayor valor o en colusiones de mercado, pero también especial cuidado en determinar pisos para que los taxistas no den pérdidas”.



“En este mismo sentido al permitir la variación temporal de la tarifa también significa que la estructura de costos de los taxis se actualice periódicamente debido a que el precio del combustible está variando mes a mes y con tendencia al alza”, reconoce Rojas.



Para esto, si bien el Estado actúa como un regulador, también debería establecer reglas comunes en la oferta, es decir, aclarar de una vez si las plataformas son ilegales o reconocer que son actores del sector, y aprovechar para incentivar que la competencia por el usuario no sea solamente por precio sino por calidad del viaje, seguridad, reputación o valores agregados.



En ese sentido, en mercados eficientes, el usuario conoce con anticipación el valor del viaje. Un reto cultural y tecnológico para el sector de taxis.



De incursionar en el uso de la tecnología en esta tarea, el experto señala que el país ya ha tenido antecedentes fracasados por eso “hay lecciones que hay que aprender si se piensa desarrollar una plataforma tecnológica que cobije a todos los taxistas”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio