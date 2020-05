Gobierno extiende el aislamiento preventivo obligatorio una semana

Tras realizar un balance y una evaluación de Colombia frente a los demás países del mundo en lo que tiene que ver con las cifras de contagios, en las que el país muestra una situación favorable, el presidente Iván Duque anunció que la emergencia sanitaria tendrá una prórroga por otros 3 meses. Bajo esta sombrilla legal, el mandatario diseñará la nueva fase del aislamiento inteligente obligatorio.



Asimismo, como lo anunció Portafolio, el Gobierno extendió la cuarentena, que termina el próximo lunes 25 de mayo, hasta el 31 de mayo en las condiciones actuales. No obstante, desde el 1 de junio las ciudades con indicadores positivos podrán reabrir centros comerciales, establecimientos de comercio y servicios profesionales.



“Vamos a ganarnos una semana, es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de adaptación al nuevo ciclo”, dijo el presidente Duque.



Sobre ese nuevo ciclo, indicó que a partir del primero de junio hasta el 31 del mismo mes se inicia la nueva etapa de aislamiento preventivo, "una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina", dijo.



De acuerdo con el Jefe de Estado, la reactivación continuará con gradualidad de la mano con alcaldes y gobernadores, y reconociendo las particularidades puntales que tienen departamentos y ciudades, como densidad poblacional.



"Vamos a seguir dando un paso adelante en temas de gradualidad de recuperación de vida productiva, en temas como el comercio, servicios de salud no relacionados con el covid y vamos a abrir paso a bibliotecas y museos", añadió.



Además, el presidente anunció:



✓ Se continúa el proceso de recuperación productiva, manteniendo las reglas de distanciamiento y protección.



✓ Se continúan habilitando sectores de la vida productiva, no la vida social.



✓ La recuperación de los sectores permite que las personas accedan a los productos, siempre dentro del marco de las reglas de prevención y los protocolos implementados para el sector y por las autoridades.



✓ Los mandatarios locales definen los protocolos de salida en cada municipio de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.



Sectores en los que se hace apertura de forma gradual controlada por los entes territoriales.



✓ Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento físico



✓ Museos y bibliotecas públicas con aforo máximo del 30% máximo y distanciamiento físico



✓ Laboratorios prácticos y de investigación en las universidades



✓ Comercio al por menor con control de aforo máximo del 30%, con medidas de distanciamiento físico, y medidas que disminuyan el flujo de personas



✓ Servicios profesionales / médicos especialistas



✓ Servicios de Peluquería y estética con máximo del 30% máximo y cita previa



✓ Servicio domestico



✓ Restaurantes operaran para servicios a domicilio y para llevar



Restricciones que permanecen.



✓ Mayores de 70 años



✓ Comorbilidades



✓ Vuelos internacionales mientras dure la emergencia sanitaria.



✓ Bares, discotecas y lugares de aglomeración.