Gobierno no descarta hacer privatizaciones en el 2020

Tal y como sucedió un año atrás, el Gobierno Nacional incluyó en sus proyecciones para este año los ingresos que recibiría por vender algunos activos en los que tiene participación.



Así lo detalló el Ministerio de Hacienda en el Plan Financiero del 2020, el cual incluye fuentes totales por $74,8 billones, de los cuales cerca de $9 billones están calificados como “otros recursos”.



Este rubro, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, incluye en gran medida los recursos provenientes de la enajenación de activos. “Tenemos en un número agregado la misma suma que hemos venido hablando, que son unos $6,2 billones. Pero esto, en detalle, se anunciará cuando esté todo más avanzado”.



Lo anterior da cuenta de que el Ejecutivo mantiene su interés en salir de posiciones que ha llamado como improductivas (que no le generan rendimientos o utilidades), aunque también podría incluir, por ejemplo, la venta de las acciones que tiene en ISA, para lo cual contrató el año pasado una consultoría, pero que no concluyó en la enajenación de estos activos.



PIB Y OTROS SUPUESTOS



En cualquier caso, la cifra se anexó a la actualización del Plan Financiero –presentado ayer por el Minhacienda–, documento que también trajo consigo la confirmación de algo que ya se venía hablando en el Gobierno y es que la meta de crecimiento de la economía para el año pasado no se cumplió.



“Es verdad. Nosotros teníamos un estimativo de crecimiento para el 2019 y el 2020 de 3,6% y 4%, respectivamente, y en este momento planteamos que será de 3,3% y 3,7%”, añadió Carrasquilla, y explicó que en el caso del año pasado, el bajonazo se debió en gran medida a la volatilidad que tuvo el sector externo.



“Tenemos una demanda externa que pensábamos iba a representar una mayor incidencia, pero el comercio internacional, si bien está empezando a mejorar, rebotó un poco menos de lo que esperábamos”, explicó.



No obstante, no fue lo único que generó un coletazo en que el PIB no haya crecido al ritmo esperado por el Ejecutivo. También hubo sectores cuya recuperación no estuvo al ritmo previsto para el año pasado, entre los que están la construcción de vivienda en algunos segmentos, así como en la producción de algunos rubros minero-energéticos.



En el caso del 2020, la revisión a la baja del 4% al 3,7% se debió, según el ministro, a que se está calculando con un PIB menor en el 2019, y eso lleva a que haya un coletazo en las cuentas de este año.



De otro lado, el Gobierno Nacional hará cuentas este año con una inflación que llegaría al 3,1% este año, continuando la senda de ajuste hacia el 3% que es la meta de largo plazo del Banco de la República. Es decir, este indicador bajaría 0,7 puntos porcentuales frente al año pasado, cuando fue de 3,8%.



En tanto, las cuentas del petróleo Brent, que es la referencia para Colombia, ascienden a US$ 60,5, por debajo del US$67,5 que se había incluido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019.



“Esta revisión de proyección se da porque el mercado tiene un consenso en esa cifra, debido a la caída de la demanda y a los aumentos de producción en algunos sectores”, detalló Carrasquilla, y confirmó que Ecopetrol y el Banco de la República le girarán a la Nación $13,5 billones por concepto de utilidades.



Finalmente, el balance del país tendrá un dólar promedio de unos $3.320, mientras que la deuda pública terminó el 2019 en 51,2% y este año cerraría con una leve alza a 51,6%. Esto, indicó el Minhacienda, se debe en gran parte a que la Nación asumió con TES el pago de algunas obligaciones, como las de sentencias judiciales ejecutoriadas y los pasivos que existen con el sector de la salud, entre otros.



FUENTES Y USOS QUE HABRÁ PARA ESTE AÑO



El Gobierno confirmó que el año pasado logró cumplir la Regla Fiscal, aunque con un leve ‘descache’. Esto, si se tiene en cuenta que preveía lograr un déficit de 2,4% del PIB (aunque tenía espacio para llegar hasta el 2,7%), y alcanzó un 2,5%.



Esto, no obstante, no tiene implicaciones fiscales, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y se habría explicado por mayores gastos en necesidades de salud que hizo la Nación el año pasado.



Y agregó que en el 2020 también se alcanzará la meta fijada por el Comité de la Regla Fiscal, que prevé alcanzar un desbalance entre ingresos y gastos de 2,2% del PIB.



“De esta manera, se proyecta que logrará en este año un superávit primario de 0,6% del PIB. Con estos resultados, sería la primera vez desde 2006-2008 en la que hay dos o más años consecutivos con superávits primarios”, dijo la cartera de Hacienda.



Lo anterior se logrará gracias a que se registrarán ingresos totales por 16,7% del PIB (0,2 puntos más que en el 2019), mientras que los ingresos tributarios se ubicarán en el mismo nivel proyectado en el Marco Fiscal, es decir, $158 billones. “Esto será posible gracias a la aceleración del crecimiento económico estimado este año y al fortalecimiento institucional de la Dian”, detalló.



Del otro lado, se prevé que el gasto total se mantendrá en 19% del PIB, “profundizando el cambio en su composición en favor de la inversión pública. De esta manera, el gasto en funcionamiento tendrá una leve reducción como porcentaje del PIB frente a 2019, mientras la inversión se incrementará en 0,2 puntos porcentuales”.



El Minhacienda confirmó que para lograr estos resultados, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) decidió realizar un aplazamiento de partidas presupuestales por $8,5 billones, priorizando el gasto en inversión.



Finalmente, indicó que este año continuará su política de pagar con deuda las obligaciones pendientes de año pasado, para lo cual se girarán $15,6 billones.