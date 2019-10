Gobierno prepara norma para priorizar minerales estratégicos

El Gobierno Nacional alista una resolución con la que buscaría definir la nueva lista de minerales considerados estratégicos y de interés nacional para el desarrollo económico del país.



El proyecto de norma ya comenzó a surtir los primeros pasos y el último fue el jueves de la semana pasada con una reunión realizada en la sede del Ministerio de Minas y Energía (MME) a la que asistieron, además de representantes de la citada cartera, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad de Planeación Minero energética (Upme), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdiam) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi).



Este grupo de expertos, convocados por la viceministra de Minas, Carolina Rojas, tuvieron la oportunidad de socializar la metodología de la Upme en la definición de los llamados minerales estratégicos, así mismo se escucharon las opiniones de los organismos no oficiales (Gdiam y Andi).



“La idea es entender varios sectores que generan valor agregado a partir de productos de la minería y ver sus proyectos de crecimiento e inversiones, etc., para potencializar la demanda nacional y la generación de valor agregado en sectores como protección de cultivos, siderurgia y metal mecánica, cerámica, cemento, química, entre otros”, señaló Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andi.



LISTA EN CONSTRUCCIÓN



Voceros de la cartera minero energética le dejaron en claro a Portafolio que el tema “está en plena construcción”; sin embargo, este diario pudo establecer con fuentes del sector que el carbón, oro, esmeraldas, cobre, plata, platino, hierro, coltán, uranio, magnesio y fosfatos son los inamovibles a la hora de conformar la nueva la lista.



Por su parte, al consultar sobre el tema en la ANM, los voceros no solo subrayaron que el tema es liderado por el Viceministerio de Minas, sino que además en la citada cumbre se les invitó a las partes a opinar, desde su punto de vista, cuales eran los minerales que deberían hacer parte de la lista.



“La mesa de diálogo es encabezada por el MME, a través de la viceministra Rojas, y el desarrollo de la tarea está en manos de la Upme, pero en esta ocasión se invitó al Dane, ya que esta entidad lleva los registros de exportaciones de algunos de los minerales.

Y la fuente consultada agregó que hasta el momento se han desarrollado las llamadas mesas de construcción colectiva. “Luego de unificar los criterios se procederá a la redacción de un borrador de resolución que será colgado en la página de la Upme para comentarios”, resaltó el vocero.



HOJA DE RUTA



Para el MME, los llamados minerales estratégicos son aquellos elementos extraídos del subsuelo cuyas propiedades químicas y físicas son utilizadas en los procesos industriales y que son necesarias para los países desarrollados.



“La metodología para la actualización de minerales estratégicos se define en tres fases, la primera consiste en la preselección de minerales estratégicos, la segunda en la aplicación de la matriz de criticidad adaptada, y la tercera fase es la validación de resultados ante un comité de expertos nacionales”, señaló Ricardo Ramírez, director de la Upme.



El funcionario subrayó, que en la primera fase se realiza un análisis internacional de minerales con base en la oferta, demanda, balance y precios de los principales commodities mineros o minerales, así como análisis de proyecciones en el corto, mediano y largo plazo. Y para la segunda fase, se aplica una encuesta llamada matriz de criticidad adaptada a los principales expertos mineros del país, en la cual participaron personas con experiencia en minería: gremios, consultoras, ong’s y universidades.



“Esta matriz consiste en la elaboración de dos ejes, el primero vertical es la importancia nacional e internacional de minerales y el eje horizontal es la disponibilidad del recurso”, explicó Ramírez.



“La Upme está trabajando en una metodología para identificar aquellos minerales que más aporten al crecimiento económico del país y contribuyan a la diversificación de la matriz de producción minera”, señaló la viceministra de Minas, Carolina Rojas.



La funcionaria precisó que se trata de minerales que cuenten con disponibilidad geológica (potencial de recursos y reservas en el subsuelo), y que registren una alta demanda nacional e internacional frente a los actuales y nuevos requerimientos tecnológicos, y que tengan relevancia para el país: que representen aportes a la economía nacional, al consumo interno y a la generación de empleo.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio