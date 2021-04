Reforma tributaria recaudaría 23 billones entre 2022 y 2031

El Gobierno presentó de manera oficial los detalles del proyecto de ley de Solidaridad Sostenible, iniciativa que radicó en el Congreso con el fin de aumentar el recaudo en 1,5% y reducir la elusión en 1,1% para financiar la dinámica actual del gasto público.

Durante la presentación de la iniciativa, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estimó que con este proyecto se recaudaría 23 billones entre 2022 y 2031, equivalente a 2% del PIB.



Además, Carrasquilla, al hacer la presentación oficial de la iniciativa, resaltó la importancia de volver permanentes medidas sociales como Ingreso Solidario.



El objetivo es garantizar un ingreso mínimo a los hogares que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema.



Asimismo, recalcó no se gravarán con IVA alimentos adicionales a los que hoy ya están gravados, ni sus cadenas de producción. Los hogares en mayor vulnerabilidad no pagaran IVA con la compensación.



También indicó que habrá una ampliación paulatina de la base gravable y los ingresos pensionales inferiores a 7 millones mensuales no serán sujetas a renta. También, destacó que se propondrán un impuesto temporal y solidario a la riqueza que será deducible del impuesto a la renta.



“Se propone un mecanismo transicional de tres años para la nueva estructura del impuesto de renta con el fin de que haya una gradualidad en la contribución”, dijo. Para ingresos de 2022 solo pagarán renta los asalariados que ganen más de 50 millones anuales (4,1 millones promedio mensuales).



Mientras que para 2023 lo harán los ingresos superiores a 35 millones anuales (2,9 millones promedio mensuales) y en 2024 los ingresos mayores a 30 millones (2,5 millones promedio mensuales).