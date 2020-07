Gobierno presentó hoja de ruta para la reactivación económica

El Gobierno presentó 13 estrategias con las que busca contribuir a al reactivación económica del país, un plan que tiene como principal pilar la construcción de empleo. Se trata de ‘Adelante con Confianza’, que impacta el comercio exterior, la inversión extranjera, el desarrollo empresarial y el turismo.



El plan fue dado a conocer por la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y la presidente de ProColombia, Flavia Santoro, quienes destacaron la estrategia como la hoja de ruta que emprenderá Colombia para su repotencialización económica.



De acuerdo con la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, lo que buscan estas estrategias es es lograr que Colombia tenga una producción en función de la demanda del mercado mundial. "No es salir a ver cómo vendemos más nuestros productos, sino ver cómo producimos más lo que el mercado internacional demanda, lo que el mundo quiere comprar”, señaló.



Así las cosas, de acuerdo con los funcionarios, la primera acción de dicha estrategia se enfoca en el financiamiento empresarial, con crédito directo a través de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), para la recuperación de más de 130.000 mipymes a el 2022, y recursos por $15,8 billones.



De esta manera también se busca la transformación empresarial, la cual incluye sellos de calidad para la bioseguridad, con 500 empresas certificadas al año y 10.000 compañías con protocolos para su reactivación productiva. El acompañamiento será para 24.000 firmas con estrategias de productividad y transformación digital, entre otras.



El proyecto cuenta con planes para la reactivación económica de las microempresas, con recursos por $49.000 millones, así como la reactivación desde las regiones, con agendas en cada uno de los 32 departamentos para la regionalización de los instrumentos de apoyo.



En ese sentido, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, señaló que estos mecanismos van a dinamizar la industria, proteger e impulsar la creación de puestos de trabajo y a poner nuevamente a la economía colombiana en la senda de crecimiento.



Por otro lado, frente al comercio exterior, ‘Adelante con Confianza’ pretende impulsar el aparato productivo, brindando acceso a instrumentos como el Plan Vallejo Express y el Régimen Especial de Importaciones (REI), con menos costos de importación.



Además, ayudará a realizar mayor promoción de la exportación de servicios basados en conocimiento. La meta en 2022 será de US$950 millones en exportaciones reportadas y 354 empresas acompañadas por ProColombia.



En lo que tiene que ver con el comercio electrónico comentaron que uno de los objetivos de la estrategia es potenciar este canal de comercialización por medio del servicio ‘Colombia a un Clic’, de ProColombia, con la meta de tener 400 empresas con negocios por US$12 millones y un 20% de crecimiento anual en las ventas e-commerce. Las empresas capacitadas en “Yo me quedo en mi negocio” y “Compra lo Nuestro” ascenderán a 3.400.



“Esta es la hoja de ruta con la que estamos diciéndole a los empresarios que no están solos y que tienen a un Gobierno comprometido con ellos. Este plan, que tiene resultados concretos e indicadores a corto y mediano plazo, ya inició y estamos seguros de que impactará positivamente en el crecimiento económico del país, con mayor productividad y empleos para las regiones”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Otra de las acciones está enfocada en el aprovechamiento de las nuevas oportunidades comerciales, con una mayor participación de Colombia en las cadenas globales de valor y en las compras públicas. Se tienen 3.473 compradores internacionales identificados y 1.911 empresas colombianas que pueden incrementar los negocios con los 134 bienes y servicios priorizados por su potencial de exportación.



Aunado a lo anterior, y para el impulso de la inversión extranjera de eficiencia, se cuenta con medidas de facilitación, sectoriales y regionales, y un fortalecimiento de la estrategia de relocalización de inversionistas. Con estas propuestas que requieren de proyectos de ley y su aprobación en el Congreso de la República, ProColombia tiene el obejtivo de atraer 50 empresas ancla. El valor estimado de IED para 2022, es de US$11.500 millones.





Dentro de dicha estrategia del Gobierno nacional, la certificación de bioseguridad turística es la primera acción a tener en cuenta para la industria del turismo. La meta es llegar a 17.500 empresas con el sello de calidad ‘Check in Certificado’.



Dentro del plan se cuenta con el apoyo económico del sector financiero y tributario, entre otros. Además, las campañas de promoción internacional y nacional tendrán una mayor articulación e integración.



Finalmente, el proyecto incluye una acción para una mayor innovación, competitividad y gobernanza del sector. Para esto se avanzará en el programa de ‘Formación Exportadora’ de ProColombia; en la política de turismo sostenible; en el fortalecimiento del sistema de información turística; en la implementación de un marketplace de turismo y ‘Compra lo Nuestro’; en la repriorización de productos y Gestión Integral de Destinos; también con narrativas regionales y un manual de formación guianza naturaleza; y en inversión extranjera y política de infraestructura turística.