Gobierno radicará reforma fiscal en la próxima legislatura

Durante la presentación del Plan Financiero 2021, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, reveló que el déficit del 2020 fue menor al proyectado previamente.



Además, señaló que en 2021 se proyecta un déficit mayor, explicado totalmente por el aumento en los gastos requeridos para atender la emergencia y para impulsar la recuperación económica.



Asimismo, reveló que Gobierno radicará un Proyecto de Ley en la próxima legislatura, que contribuya a la reducción de la deuda a niveles prudenciales en el mediano plazo.

"Nosotros no podemos, una vez salgamos de la pandemia, quedarnos con los brazos cruzados como si no hubiera pasado nada. Tuvimos unos gastos extraordinarios y necesitamos compensar a los inversionistas que nos han prestado esa plata y no podemos continuar con esas diferencia tan grande entre lo que nos ingresa y lo que nos gastamos", comentó el jefe de la cartera económica.



En ese sentido, señaló que con el fin de lograr reducir el endeudamiento, "el Gobierno está ciento por ciento comprometido" con implementar a partir del 2022 ajustes en los ingresos y gastos fiscales con el fin de aumentar el balance primario.



"Por el lado de ingresos necesitamos fortalecer el proceso de transformación de la DIAN en temas como la facturación electrónica, un mayor control fiscal y mayores convenios con los socios comerciales", agregó.



Carrasquilla a demás recalcó que el Gobierno tiene que ser muy riguroso en el plan de austeridad, que se está terminando y se publicará en los próximos días.



"Nuestro sistema tributario está siendo analizado por connotadísimos expertos internacionales, quienes próximamente rendirán un informe. El Gobierno tiene unas ideas que está discutiendo internamente sobre la naturaleza de ese ajuste y les iremos informando cuando ya tengamos esa propuesta lista para empezar a discutir, donde se debe discutir en una democracia, que es en el Congreso de la República", puntualizó.



Y concluyó que el Gobierno está comprometido a implementar un ajuste de por lo menos 1,5 puntos porcentuales del PIB a partir del 2022, una vez pasen los efectos más fuertes de la pandemia.