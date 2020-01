Gobierno regulará formas de trabajo para plataformas

Más allá de la discusión en torno a la regulación de la prestación del servicio de aplicaciones como Uber en Colombia, el Gobierno prepara un proyecto de ley para definir las reglas de juego respecto al trabajo en plataformas, que no solo incluye a las de transporte, sino también a las de domicilios y hospedaje.



Lea: (¿Hace parte Uber de la economía naranja?)

Así lo confirmó Víctor Muñoz, alto consejero de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en entrevista con este diario. El funcionario habló además de la manera en que el Gobierno quiere llevar la discusión del servicio de transporte de las ‘apps’ no reguladas al Congreso.



Lea: (¿Por qué Colombia se quedó atrás en regular plataformas digitales?)



¿Qué estrategias tienen para enfrentar la coyuntura de las plataformas?



Se deben mencionar varios aspectos. Uno, es el que está asociado al servicio público de transporte, donde lo que se hace es revisar el proceso de regulación y bajo qué condiciones se presta en el país. Se abre una posibilidad de coadyuvar sobre propuestas que ya se han anunciado, como la de los representantes Edwin Ballesteros y Mauricio Toro o como la de los senadores Rodrigo Lara y Álvaro Uribe.



Lo otro tiene que ver con el proyecto de ley de cara al artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). En este, liderado desde la cartera de Trabajo, vamos a avanzar en la regulación frente a las personas que prestan servicios a través de plataformas en temas de seguridad social, aportes y garantías laborales. Esto no será solo en transporte, sino también con los de domicilios y hospedaje.



¿Para marzo llevarán dos proyectos de ley al Congreso?



Sí, vamos a presentar el proyecto de ley en el tema de trabajo y vamos a estar ya sea coadyuvando a uno existente o presentando una nueva propuesta sobre los servicios públicos de transporte.



Sobre el proyecto de ley de Ballesteros y Toro, ¿ustedes harían ajustes?



Este es un insumo como también lo serán las propuestas que presenten los taxistas, las plataformas y ciudadanos. Evidentemente, es muy importante el trabajo que vienen haciendo los representantes y es un muy buen punto de arranque, pero habrá que enriquecerlo, hacerle ajustes con propuestas para avanzar en esta discusión.



¿Cuándo definirán si tendrán un proyecto propio sobre el servicio?



Lo haremos antes del 15 de marzo. En días pasados tuvimos reuniones con distintos actores del sector que participan de la discusión de cómo en Colombia se establece un mecanismo de regulación para avanzar. Lo fundamental es calidad del servicio y legalidad.



¿Qué sigue?



Seguramente esta semana se habilite la recepción de propuestas desde la web del Mintransporte, tanto de gremios de taxistas, conductores, empresas, plataformas y usuarios para que trabajemos sobre propuestas concretas y que no sea un debate eterno. Aquí es fundamental el rol del Congreso como también el de los alcaldes. Las propuestas serán públicas.



¿Estarían de acuerdo con crear la categoría de servicio privado de transporte intermediado?



Estamos de acuerdo en que se revisen las diferentes alternativas y en que con base en una discusión técnica se fije cuáles son las condiciones en las que se deben prestar los servicios.



¿Qué pasará con usuarios y conductores de Uber el 1°. de febrero cuando este salga del país?



Hay alrededor de 25 plataformas que trabajan con empresas de servicio de transporte público habilitadas y por lo tanto habría alternativas para los usuarios, tanto para los asociados como para los conductores, todo amparado bajo la legalidad.



¿Cuáles?



Hay plataformas que trabajan con vehículos amarillos o blancos.



¿Se va a tomar una decisión concreta o rápida para que Uber no se vaya?



Uber participó en la reunión del viernes, también han enviado propuestas regulatorias, pero hemos sido claros en que el servicio público de transporte en Colombia está regulado por ley, amparado por la Corte Constitucional, y cualquier modificación frente a sus condiciones es un trámite necesariamente legislativo.



¿Al proyecto que sacarían o apoyarían le darán trámite de urgencia?



Yo creo que en este momento hay una voluntad y se está en un debate importante en el país y con esto lo que esperamos es avanzar en el trámite legislativo con apoyo de las bancadas, pero por ahora no se ha utilizado esa herramienta.



¿Qué opina de que luego del fallo Uber decida irse?



El mensaje es que la transformación digital es importante pero también lo es la legalidad, esto tiene que ir de la mano. Es muy importante avanzar en lo que tiene que ver con mejoras regulatorias.



¿Que una ‘app’ decida salir del país no contradice la tesis del Gobierno en transformación digital?



En este Gobierno ha llegado capital extranjero, fondos de inversión de base tecnológica y se ha avanzado en la construcción de un ecosistema emprendedor.



En el artículo 205 del PND discutido hace un año quedó el compromiso de establecer esquemas regulatorios alrededor de las plataformas colaborativas sobre prestación de servicios, llegó el centro de la cuarta revolución, entre otros. Hechos se vienen dando, esto es un tema puntual que aparece y debemos resolverlo.



¿Esto le daría mensaje de inseguridad jurídica a firmas extranjeras a fines?



No, estamos trabajando para que la innovación, las plataformas colaborativas y otros tengan reglas de juego claras para operar.





Valerie Cifuentes Martínez