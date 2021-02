‘Gobierno, sin agilidad en decisiones del carbón’

La devolución de los títulos mineros para la producción de carbón a gran escala e industrial por parte de Prodeco, como ingrediente principal de la crisis por la que atraviesa el sector, tiene las alarmas prendidas en la industria extractiva de este mineral en el país.



En diálogo con Portafolio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), afirmó, como vocero del citado sector, que desde hace dos años vienen advirtiendo e invitando a los distintos actores, incluido el Gobierno, para construir conjuntamente una política para mantener activa la producción del carbón.



El líder gremial dejó en claro que no hay una falta de compromiso del Ejecutivo, pero sí de voluntad para ejecutar decisiones.



¿Cuál es la opinión del sector carbonífero ante la crisis de esta industria?



Desde hace dos años el gremio viene advirtiendo e invitando a los distintos actores para construir conjuntamente una política diferenciada para mantener la producción de este mineral. Y la consecuencia de no tener estos lineamientos para su extracción, como un Conpes para darle mayor competitividad, o el de analizar los nuevos retos comerciales ante una demanda mundial que va a seguir pidiendo el mineral, derivó en la actual crisis.



¿El caso de Prodeco deja la lectura que el Gobierno tiene poco interés por la operación carbonífera?



El sector no siente falta de compromiso del Gobierno Nacional. Pero sí se siente que hay falta de decisiones, ante una inminencia o realidad en el mundo que es evidente. Llegó el momento de tomar medidas.



El mercado del carbón en el mundo cambió. Llevamos dos años discutiendo y no se han generando acciones. Hay que sentarnos a la mesa para desarrollar tareas para generar competitividad y entendimiento sobre lo que se quiere en la operación carbonífera del país. Y esto debe ser rápido, porque los mercados y las decisiones empresariales no siempre dan a la espera.



¿Cuáles son las inquietudes?



El carbón colombiano tiene como característica su calidad y poder calorífico, lo que permite que las emisiones de CO2 sean mucho menores. La acción es llevar el carbón a Asia. Pero quedan preguntas como: ¿Hay políticas para llevarlo hasta esa parte del mundo? ¿Hay un frente comercial común colombiano para vender nuestro carbón en Asia? ¿Hay un entendimiento de los contratos y margen de maniobra para colocar el carbón en Asia? ¿Hay un logística trazada para lograr llevar el mineral, o hay que trazarla?



¿Por qué el Gobierno no ha atendido el llamado del sector en dos años?



No es falta de entendimiento. El Gobierno comprende al sector y hay una interlocución fluida. Lo que hay es una falta en la toma de decisiones, y que sean claves y oportunas. Se carece de agilidad en las decisiones. No se puede seguir esperando más tiempo.



¿El Gobierno en dos años no ha tomado decisiones en la tarea carbonífera?



Sí, así es.



¿Cuáles son las propuestas del sector al Gobierno?



Se ha propuesto la creación de políticas que generen competitividad interna, pero que al mismo tiempo entiendan la dinámica de esos mercados, para llevarles el carbón. Así mismo, trazar una política clara y conjunta entre Estado, empresas y las comunidades sobre lo que se quiere hacer con el carbón.



También, evaluar y/o revisar temas contractuales entre las mineras y el Estado, como la manera en que se liquidan las regalías del carbón, ya que hoy se traza con el API 2, que es la línea índice en Europa, lugar al que hoy solo se exporta el 10% de la producción nacional del mineral.



¿El país es competitivo en la operación carbonífera?



Los demás países productores de este mineral se han propuesto ganar en competitividad. Colombia, por el contrario, la ha perdido debido a enormes dificultades derivadas de huelgas, bloqueos, decisiones judiciales que no entienden el contexto de la industria minera, y que no han permitido la ampliación de la operación como en el caso del Cerrejón, o la delimitación en la actividad extractiva en la zona de Prodeco, y que lleva a un incremento alto en los costos dentro de la tarea.



Ante la crisis, ¿qué viene para el sector carbonífero del país?



Viene un mercado distinto que va a seguir demandando carbón, y este mineral colombiano que ha perdido competitividad para llegar a esos nuevos mercados. Se debe tomar la decisión de qué se debe hacer con esa materia prima.



Los sindicatos, los grupos de interés ambientales y las ONG, que durante muchos años le decían a Prodeco que se fuera del país, hoy piden que se quede la multinacional. El Estado debe tener la claridad de cómo rodear a la industria desde lo local y regional, en pro de la estabilidad social en las zonas de operación, así como de la estabilidad fiscal del país.



¿El sector conoce la agenda del carbón del Ministerio de Minas y Energía?



Sí. Ha sido producto de los planteamientos que ha planeado el sector. Pero esta agenda debe ser mucho más comprensiva e inclusiva. Tiene que involucrar a todas las compañías y a las comunidades para crear una verdadera política de Estado.