78,6 % de hospitalizados por covid-19 no estaban vacunados

En la medida en la que avanza la inmunización a nivel mundial, regional y nacional, se ha observado que la incidencia de las formas más graves del covid-19 comienza a ser predominante entre las personas no vacunadas.



Por esta razón, el Ministerio de Salud y Protección Social invita a toda la población que puede vacunarse y que no lo ha hecho, a que se acerque lo más pronto posible a un punto de vacunación y pueda acceder a su esquema de inmunización de manera oportuna.



Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de esta cartera, aseguró que “en el análisis preliminar que hemos hecho del mes de junio, el cual es un análisis que se actualiza de manera periódica, encontramos que el 78,6 % de las personas hospitalizadas por covid-19 no estaban vacunadas”.



Este porcentaje equivale a 27.604 pacientes que estuvieron en hospitalización general o UCI por coronavirus, durante junio de 2021.



La mayoría de estas personas ya tenía para ese mes acceso a la vacunación, por lo que pudieron hacerlo por edad o comorbilidad; dada la alta efectividad de todas las vacunas para prevenir formas graves, buena parte de estas hospitalizaciones hubieran sido evitadas con la vacunación.



“Las vacunas protegen principalmente contra las formas graves, contra la hospitalización y muerte. Por supuesto, hay personas que pueden tener covid estando vacunadas, pero ese riesgo es muy bajo y muchísimo más bajo que, estando totalmente vacunados, tengan formas graves”, apuntó.



Por ende, el fenómeno que se observará inicialmente es que la mayoría, en términos absolutos y relativos, de las personas internadas en Unidades de Cuidado Intensivo u hospitalización general estará dado por no vacunadas, esta afectación tendrá este patrón incluso con la aparición de nuevas variantes, como ya se observa en varios países donde la variante Delta es predominante.



Este es un indicador temprano indirecto de la efectividad de las vacunas, aunque -según Fernández- perderá su valor informativo conforme se incremente la cobertura de vacunación a nivel poblacional, pero que en este momento “es un indicador sensible de lo que está pasando; será normal encontrar personas hospitalizadas vacunadas, pero serán menos personas y la gravedad serán inferior”.



Fernández concluyó al afirmar que estos resultados son consistentes con los resultados robustos y rigurosos del estudio de cohorte de efectividad, que serán socializados próximamente, y que lidera la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio.