Misión de empleo del Gobierno no recibe buenos comentarios de expertos

A mediados de febrero de 2020 el Gobierno Nacional acordó la creación de una misión de empleo para desarrollar estrategias que generen más puestos de trabajo en el país.

Un par de meses después, en julio, y cuando el mercado laboral ya sentía los choques de la pandemia, la idea tomó forma como una tarea conjunta entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio del Trabajo y hoy finalmente se conocerán los resultados de esa misión, liderada por el economista Santiago Levy, y el académico Darío Maldonado.



El objetivo de dicha misión fue el diseño de estrategias e instrumentos de política viables para mejorar el desempeño del mercado laboral, y para ello se definieron ocho ejes temáticos: protección social y empleo; regulación laboral, formación para el trabajo; políticas activas y pasivas del mercado laboral; empleo y sector rural; tecnología y mercado laboral; plataformas digitales y virtualidad; empleo y género y empleo y jóvenes.



Y aunque los resultados de la misión finalmente verán la luz, varios académicos también han presentado sus observaciones al documento de diagnóstico, tanto por las temáticas, como por la forma en que se realizó el estudio.



“Algo que en lo personal me gustaría ver en el informe de la misión de empleo, pero creo que no va a estar allí, son políticas para dinamizar la generación de empleo en la economía. Lo que le he oído a Levy en algunas intervenciones es que si quitamos los costos laborales será suficiente, pero no algo que va a dinamizar el mercado laboral”, indicó Jaime Tenjo, investigador y consultor en temas laborales.



Según Tenjo, fuera de los elementos coyunturales relacionados con la crisis de empleo y la pandemia, “la economía ha tomado una tendencia de largo plazo muy negativa en términos de generación de empleo”, y señaló el experto que antes de la pandemia había un problema muy serio en términos de generación de empleo que tendrá que enfrentarse una vez pase la crisis.



Beethoven Herrera, profesor emérito de la U. Nacional y U. Externado, se refirió a la falta de participación de múltiples escuelas de pensamiento. “Es gravísimo que hay dos observatorios del mercado laboral en Colombia que no participaron, así como varios de los principales investigadores en el tema. Faltó mayor diversidad”, aseguró.



Si bien el informe final se entregará hasta ahora, durante el desarrollo de la misión se hicieron 9 conversatorios y se conocieron las presentaciones de los expertos. Herrera indicó, a partir de esto, que faltó profundizar en temas como derechos laborales y cumplimiento de normas internacionales, la relación del desplazamiento rural con la informalidad y el acceso a financiamiento de las pyme.



El académico mencionó también que, “incluso así sean buenas propuestas, son tardías, demoraron mucho con los resultados de la misión”, y recordó que el ministro dijo en el momento en que se lanzó la misión que con los resultados se llevarían propuestas al congreso para hacer leyes nuevas, “pero con campaña electoral y con las parlamentarias en marzo es poco posible que metan nuevas leyes en el Congreso”, aseguró.



Desde la dirección del Observatorio del Mercado Laboral de la U. Externado, Stefano Farné señaló que si bien ya no estamos en las condiciones de hace unos años, en que se hicieron otras misiones de empleo y ahora hay una producción de información y artículos muy adelanta, “no sobra este tipo de análisis, y hay que ver los resultados y ojalá salgan con propuestas de políticas y con recomendaciones de cómo hacerlas”.



Farné coincidió con Herrera en que la misión “debería ser más abierta e inclusiva, sobretodo haciendo participar a otros centros de investigación, porque muchos de quienes más han escrito sobre el mercado de trabajo no están allí, y además no hubo apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Finalmente, Iván Jaramillo, investigador el Observatorio Laboral de la U. del Rosario, aclaró que siempre es deseable que haya un acompañamiento técnico a todas las iniciativas en materia de mejora y recuperación de los niveles de empleabilidad, pero que faltó mayor diálogo social.



“Acá no participaron los sindicatos por las diferencias en torno al piso mínimo de protección social, y eso genera falencias en la legitimidad que tendría un estudio de este estilo”, dijo el experto, quien aseguró que sería deseable que los resultados se lleven a la Comisión de concertación de políticas laborales y salariales para que definan directrices que puedan convertirse en políticas de Estado a largo plazo.





ANTECEDENTES DE LA MISIÓN



Previo a este estudio el país ya había tenido dos misiones de empleo. La primera, Hacia el Pleno Empleo (1970), se centró en el desempleo, que se incrementó a lo largo de los años sesenta. El presidente Carlos Lleras Restrepo propuso que Colombia fuera el primer país al que se enviara una misión piloto de la OIT como parte del Programa Mundial de Empleo liderado por esta institución desde 1967.



La segunda misión, El Problema Laboral Colombiano (1986), se llevó a cabo durante el período de Belisario Betancur, con el propósito de elaborar un diagnóstico y una estrategia de política para el desempleo en el país. La misión fue dirigida por el economista Hollis Chenery, profesor de la U. de Harvard y execonomista jefe del Banco Mundial.



