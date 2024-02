Gremios piden al presidente Petro no hablar de tratamientos médicos sin base científica

Asociaciones médicas pidieron al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer comentarios sobre tratamientos de salud sin tener bases científicas para no desinformar a la población, en medio de una polémica por la escasez de insulina en el país.



En los últimos meses, pacientes con diabetes han alertado sobre las dificultades para conseguir insulina, que críticos del Gobierno atribuyen a malos manejos del Ministerio de Salud para imponer la controvertida reforma del sector que se tramita en el Congreso.



En respuesta a las críticas, Petro afirmó, el pasado viernes 23 de febrero, que el problema con la insulina es que está siendo utilizada en tratamientos para adelgazar.



"Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control", dijo Petro, lo que le ha valido críticas de asociaciones médicas porque su comentario puede llevar a las personas a creer que la insulina ayuda a bajar de peso, lo que no es cierto, y además es peligroso para la salud porque si la usa una persona con niveles normales de azúcar puede provocarle una hipoglucemia e incluso la muerte.

Insulina iStock

La Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI) señaló en un comunicado que "la insulina (...) tiene indicación únicamente para el tratamiento de la enfermedad conocida como diabetes mellitus, por lo tanto no hace parte del grupo terapéutico para el manejo de la obesidad".



"Reiteramos la importancia que tienen las diferentes asociaciones científicas que existen en nuestro país para que sean tenidas en cuenta a la hora de emitir esta serie de conceptos técnicos, ya que el empleo inadecuado de algunos términos, palabras o frases puede generar confusión y desinformación a la comunidad en general y en especial a pacientes con diabetes", indicó la ACMI.



Por esa razón, agregó que "invitamos al Presidente de la República para que los comentarios en salud reciban un concepto y asesoría técnica de las respectivas asociaciones científicas que existen en nuestro país".

La ACMI aclaró que el medicamento autorizado en Colombia que sirve para controlar la diabetes, pero "no es insulina" y se usa últimamente para adelgazar es la Liraglutida, que se inyecta de forma subcutánea.



La liraglutida, que en muchos países se comercializa como Saxenda, tiene efectos similares a los de la semaglutida, que se vende con el nombre de Ozempic y Wegovy y son ampliamente utilizados en el mundo para adelgazar.



"La insulina no es un medicamento que deba utilizarse/formularse para bajar de peso", advirtió, por su parte, la Asociación Colombiana de Edocrinología, Diabetes y Metabolismo.



Con respecto a la escasez de insulina, fuentes médicas han señalado que no tiene que ver con políticas del Gobierno, sino que es un problema mundial, al parecer porque los laboratorios farmacéuticos que producen medicinas contra la diabetes han priorizado las nuevas fórmulas, que son las que se usan para adelgazar, por ser más rentables.



"La Asociación Colombiana de Edocrinología, Diabetes y Metabolismo no cuenta con información oficial (...) sobre el desabastecimiento de insulina, terapia aprobada para el manejo de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2", agregó ese gremio médico.

EFE