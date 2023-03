‘Planteamos al Gobierno dos acciones para aliviar facturas’

El precio de la electricidad ha sido uno de los principales temas de conversación en los últimos meses. Esto ha llevado a decisiones radicales como que el presidente Gustavo Petro buscara asumir funciones de la Creg. Por esto, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgén, envió una serie de propuestas que ayuden coyunturalmente a bajar las tarifas.



¿Cuáles son las propuestas para reducir los precios de la energía?



Las propuestas que se han estudiado desde Acolgén buscan atender la coyuntura inflacionaria sin que eso signifique comprometer la prestación del servicio en el mediano y largo plazo. Se trata de dos propuestas y dos acciones que buscan aliviar el bolsillo de los usuarios dada la presión en los precios por factores externos al sector eléctrico.



La primera propuesta consiste en mejorar la opción tarifaria que existe hoy.

Lo que hemos llamado Bonos de Alivio Tarifario (BAT) consiste en un esquema de largo plazo, donde la sostenibilidad de la medida estaría no a cargo del mercado eléctrico si no siendo apoyado por el sector financiero. Estas medidas de titularización de las tarifas ya han sido adoptadas antes en países como España y Chile.



La segunda propuesta tiene dos fases. La primera fase parte es realizar una subasta para contratar por 3 años a la demanda regulada, dando prelación a los comercializadores más expuestos en bolsa. La segunda fase busca poner un techo temporal al ingreso de los generadores por ventas en bolsa.



Es importante dejar claro que esta propuesta mantendría las señales del precio en bolsa; no obstante, al liquidar esas ventas en bolsa, de manera temporal se reducirían los ingresos de los generadores, reducción que se destinaría a generar alivios para este componente.



Entre otras acciones estamos trabajando en una propuesta para ajustar los indexadores.



¿Qué impactos tendrían cada una en los precios?



Los BAT que permitirían titularizar los incrementos en el costo unitario final por dos años, generan estabilidad en las tarifas que pagan los usuarios, pero sin afectar la liquidez de las empresas. La propuesta de un proceso de subasta busca aumentar los niveles de contratación lo cual permite que los usuarios se vean menos expuestos a incrementos en el precio de bolsa. Destinar parte de los ingresos que dejan de percibir los generadores a alivios en el componente G sería una reducción adicional en este componente que representa el 35% del costo unitario. Luego vienen impactos como un cambio el indexador de los contratos permitiría que los usuarios se vean menos expuestos a choques de corto plazo que sí afectan más al IPP que al IPC.



¿Cómo evalúa los anuncios de controlar cómo se pone el precio a la energía hidráulica en bolsa?



La teoría económica sugiere que el control de precios no es deseable, hay cierto consenso en esto. Entonces de entrada uno diría que hablar de controlar los precios de bolsa no sería el camino; de hecho, nuestra propuesta es poner un tope temporal a las ventas en bolsa, no al precio de bolsa. Desde Acolgen creemos que la señales de mercado deben prevalecer. Distorsionar las señales de corto plazo en la bolsa impediría que los agentes hagan una gestión óptima del recurso hídrico y es algo que podríamos lamentar en el mediano plazo cuando llegue el fenómeno de El Niño que aumenta sus probabilidades en cada nuevo reporte que hace la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa).



¿Cómo se ha comportado el componente de generación en estos últimos meses?



En cuanto a las variaciones de los últimos meses, el componente de generación ha tenido un incremento por promedio simple del 7% entre febrero de 2023 y octubre de 2022 en línea con el incremento de la inflación la cual para el mismo periodo fue de 6%.



¿Ven apetito de los inversionistas para presentarse a la subastade cargo presentada por la Creg?



Ad portas de una subasta de energía, la cual es necesaria para cubrir con la demanda de los próximos años, es de especial relevancia tener claridad sobre los planes del Gobierno Nacional ya que, de lo contrario, se genera incertidumbre para las inversiones y se reduce el margen de maniobra para reaccionar a los déficits de energía proyectados por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). Aquí le hemos manifestado al Gobierno en diferentes espacios que, anuncios de modificaciones a las Leyes 142 y 143, las cuales son la base legal para el funcionamiento del mercado, generan un nivel de incertidumbre tan alto que ponen en riesgo las decisiones de invertir en el sector.



Desde Acolgen le hemos señalado a la Creg la necesidad de que antes del 24 de mayo hay que definir unos aspectos importantes para aquellas plantas solares y eólicas que se espera participen fuertemente en la subasta.



¿La posible intervención del presidente podría afectar ese ánimo de inversión?

Tener claridad sobre las condiciones en las que se invierte en el país es un aspecto determinante para que estas apuestas por Colombia se materialicen. Adicionalmente, hemos hecho énfasis en que las discusiones en un sector tan técnico y altamente regulado se deben desarrollar en el marco de la institucionalidad.



Indudablemente una posible intervención no sería buena señal para las empresas generadoras de energía, las cuales han invertido alrededor de $140 billones en Colombia desde 1994. Pero además le quiero decir que este dinero ha sido puesto por los agentes a propio riesgo, liberando recursos para que el Gobierno los destinara a otros sectores que necesitan subsidios e inversión estatal.



