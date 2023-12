Ministerio de Salud negaría información sobre actualización del manual tarifario

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ACSC, gremio que agrupa a 69 especialidades médicas del país, calificó como temerarias las manifestaciones del Ministerio de Salud, registradas en una comunicación de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.



En estas le niegan al gremio el suministro de la base de datos de registro para la calificación de la complejidad del trabajo del profesional de la salud, insumo indispensable para la actualización del Manual Tarifario.



Según el gremio, una de las consideraciones contenidas en la comunicación del Ministerio enviada por correo electrónico a varias asociaciones científicas donde niegan la solicitud requerida sostiene:



“Disponer la información solicitada para replicar el ejercicio socializado, aún con datos anonimizados o condensada en cifras, no autorizaría a ninguna sociedad científica para modificar la calificación ni el concepto inicialmente otorgado dentro del instrumento, puesto que con dicho desarrollo se introducirían sesgos en el cálculo de W”.



El cálculo de la W es uno de los componentes tenidos en cuenta para fijar la tarifa que se cobra por cada procedimiento realizado por los médicos.

Ante dicha afirmación, la ACSC, en un derecho de petición enviado el 5 de diciembre del 2023 al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al Director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, Germán Raúl Chaparro, firmado por la presidente del gremio, Dora Bernal, reitera que “en ningún momento se busca sesgar o modificar de manera alguna la calificación".



Añaden que, al contrario, la actuación de la ACSC con relación a este tema nunca ha sido torpedear el proceso, sino, el trabajo siempre ha sido transparente y "siempre hemos buscado colaborar con nuestro conocimiento al Ministerio en lo correspondiente, por ello resultan temerarias sus manifestaciones y exigimos respeto, no solo por las sociedades y personas que hacen parte de la ACSC, sino por el trabajo que hemos hecho, independiente de si ha sido o no acogido por el Ministerio”.

Las consideraciones

En el derecho de petición interpuesto por la ACSC, aseguran que se desvirtúan algunas de las consideraciones dadas por Germán Chaparro:



1. El Ministerio no dio a conocer, ni de manera general ni detallada, los pormenores de los resultados de la calificación efectuada por cada una de las Asociaciones, Colegios o Sociedades Científicas. "Lo que hizo fue una presentación de lo que había estructurado desde la parte estadística, y los resultados, los cuales se hicieron sin la participación de las sociedades científicas. Las dudas no fueron resueltas y simplemente se advirtió que las mismas se tendrían en cuenta dentro del trabajo que se estaba haciendo", dicen.



2. Es así que lo anterior motivó la solicitud de la base de datos de los procedimientos para que cada sociedad pudiera verificar los resultados, ya que no habían sido convocadas no para su conformación final, ni para resolver dudas que se pudieron presentar en relación con las mismas calificaciones. Al respecto, sostiene la ACSC, "las calificaciones se realizaron con suma urgencia y convocaron a expertos de otros países para su elaboración, punto que preocupa al gremio ante la posibilidad de comparar resultados con otros países que distan del ejercicio profesional en Colombia".

3. Adicionalmente, el proceso de consolidación, depuración, análisis y cálculos se hizo al margen del gremio, a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de las sociedades científicas para que fueran convocadas, lo cual genera poca confiabilidad en los datos que tiene el Ministerio de Salud.



4. Ante el argumento del Ministerio de que el proceso del Manual Tarifario cuenta legalmente con una protección de la reserva, la ACSC señala que no es así, y tampoco existe de manera alguna reserva contractual o cláusula de confidencialidad firmada por las partes, "sumado al hecho de que la fuente de información fueron las mismas sociedades científicas que hoy reiteran se entregue la metodología y la base de datos que presentó el Ministerio por ser información pública y estar revestida la actuación administrativa por el principio de transparencia", afirman.



En uno de los apartes del derecho de petición, la ACSC advierte que en actual trámite de Reforma a la Salud que se lleva a cabo en el Congreso Nacional, es vital contar con un manual tarifario transparente y acorde a las necesidades del país, con base en la realidad del mismo.

