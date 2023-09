La postura de los actores de la salud a la nueva comisión accidental

Para el sector de la salud viene tomando importancia la discusión sobre la reforma que planea el Gobierno para todo el sistema. Esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, anunció la suspensión de debates del articulado y dio pie para que la comisión accidental estudie las proposiciones del proyecto y concertar un texto.



Si bien los pasos a seguir son la composición de la comisión y el desarrollo del informe que se presentará ante la plenaria del Congreso, este tendrá que conciliar al menos unas 390 proposiciones que se le han hecho al proyecto de ley.



De acuerdo con Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara por el partido de ‘La U’, el pasado martes el debate de la reforma a la salud estaba en la agenda del día, sin embargo, una vez se agotó la votación de los impedimentos que hacían falta y de la ponencia de archivo, que pretendía archivar el actual texto, se decidió crear la comisión accidental. Por esta razón el funcionario dijo que “eso es lo que se debe hacer, crear la comisión, dar el tiempo para que esta presente un informe y luego empezar con la decisión del articulado".



Asimismo, explicó que parte de lo que se debe realizar de ahora en adelante es el análisis en torno al texto de la reforma. “Hay mucha diferencia en el proyecto que presentó Carolina Corcho, a la reforma que hay hoy. Toca reconocer que el texto en la Comisión Séptima tuvo muchos cambios y hay que hacer un análisis del texto inicial, luego ver qué pasó en la Comisión Séptima y después que hay en la ponencia y sobre esa base, establecer las diferencias”, detalló.



En la misma línea, Carlos Arias, analista político, opinó que la reforma a la salud va a continuar. “La reforma demostró tener el apoyo a pesar del descuido de Racero y la viveza del trío liderado por Miranda. Lo confirma el que al día siguiente Racero logrará destrabar la subcomisión. Puede que ahonde el debate, pero no logrará interferir en su aprobación”, declaró.



Sin embargo, vale la pena resaltar que algunos de los actores del sistema han dicho que aún no hay una metodología clara sobre cómo se va a llevar a cabo la comisión accidental y que este podría ser el espacio para que los diferentes referentes de la salud sean incluidos en la conformación del texto.



Frente a esto, Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, aseguró que es necesario ver cómo esa metodología planeada en la comisión va a abrirse a la participación de los diferentes representantes y agentes del sistema de salud del país que no han logrado ser escuchados, ni atendidos.



“Es posible que hayan sido oídos pero no escuchados ni atendidos. Y eso tiene que ver con la participación ciudadana que debe haber en este proyecto de ley que regula un derecho fundamental que es la salud. Ese es un punto central en el que todavía no hay una claridad absoluta”, manifestó Galán.



A su turno, el representante a la Cámara por el partido de ‘La U’, concluyó que "esperamos que la subcomisión se arme por parte de la presidencia y si nos toca hacer parte de ella, exponemos nuestra postura de las proposiciones que nosotros creemos que quedaron por fuera en la discusión de la Comisión Séptima. Nosotros desde ‘La U’ queremos recoger las inquietudes de todos los sectores”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio