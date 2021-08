Advierten que en octubre la variante delta sería dominante en el país

Tras el primer caso confirmado de la variante delta en el país el 24 de julio en Cali y que ya está circulando en tres regiones del país, el Ministerio de Salud advirtió que esta cepa del coronavirus podría ser dominante en dos meses Colombia por lo que llamó a continuar con el proceso de vacunación para hacerle frente.



Al respecto, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, aclaró que la mayoría de los casos Delta identificados hasta el momento son importados, sin embargo, ya empezaron a aparecer casos de transmisión comunitaria.



"Casi todos llegaron de fuera del país, pero ya tenemos dos en los que no hay contacto de la persona que contagió, lo que significa que hay virus circulante en la comunidad", indicó.



No obstante, el Ministerio calcula que, como delta tiene la capacidad de infectar a ocho personas o mas, en septiembre la variable empezará a tener una participación mayor y en octubre ya podría ser la variante dominante", explicó.



"Actividades que antes no eran tan riesgosas, como quitarse el tapabocas para compartir un café en un espacio cerrado por dos minutos, ahora serían suficientes para contagiarse", advirtió.



Esto genera un riesgo muy grande para las personas sin vacunar y especialmente para aquellos adultos mayores con comorbilidades que no han accedido al biológico.



En este punto, Luis Alexander Moscoso reiteró que la vacunación será la clave. "Hay que recordar que la inmunidad se adquiere 14 días después de la segunda dosis, por eso tenemos que vacunarnos de forma acelerada, igual que intensificar el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del tapabocas en espacios cerrados. Solo así nos protegeremos y lograremos minimizar el riesgo", concluyó.