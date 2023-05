Insumos, el eje de las nuevas políticas en el agro colombiano

Uno de los temas más importantes de la agenda del Primer Congreso Bananero, que tuvo cita este jueves 18 de mayo en Santa Marta y que está liderado por la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira (Asbama), fue el de los procesos de exportación más verdes y la importancia de las políticas verdes que está imponiendo la Unión Europea a la comercialización internacional de los productos colombianos.

(Estas son las cinco frutas colombianas que más se exportan).



El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Luis Alberto Villegas, que estuvo presente en el evento, manifestó que parte de la política pública que se está construyendo en la cartera de agricultura es retomar la importancia de la cadena de valor, desde el punto de vista de insumos, viéndolo como un eslabón independiente que ocupa hoy parte de la agenda de la Unión europea.

“Hoy nos están diciendo señores exportadores si ustedes no controlan las trazas en los productos agroquímicos que utilizan, si no se acomodan a nuestras normas, no podemos recibir sus productos. El tema de insumos pasa de ser un simple paquete tecnológico para sacar un banano de mínima calidad a una implementación de cómo podemos producir banano sin afectar la productividad o el acceso a esos mercados que son fundamentales para nosotros”, dijo Villegas.

(Bananeros, en alerta máxima por el hongo fusarium).



De acuerdo con el funcionario, estás políticas empezarán a ser norma no solo en el comercio bananero, sino también en todos los mercados que exportan productos agropecuarios.

Sin embargo, agregó que existen dos problemas en materia de insumos, primero, es todo lo que ha desencadenado la pandemia, los fletes, el incremento de la inflación a nivel mundial, “que afortunadamente ya llegó a su punto más alto” y la subida del dólar en el gasto doméstico, son factores que según Villegas afectan unos insumos, cuyas materias primas “principalmente son importadas”.

(Mercado local de banano y flores no sustituirá el externo).



Por otra parte, mencionó que hay un segundo problema que se convierte en una oportunidad y es pensar en alternativas que no sean insumos de origen químico, sino aquellos que provengan de otro tipo de desarrollos como biológicos “para poder competir en el mercado nacional, pero prepararnos para las exportaciones”, mencionó.

PORTAFOLIO