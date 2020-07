Gobierno extiende el aislamiento preventivo obligatorio

Durante el programa Prevención y Acción el presidente Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio en el país se extenderá hasta el próximo 30 de agosto.

No obstante, el mandatario aclaró que la ampliación de la cuarentena tendrá nuevas características, por ejemplo, en los municipios no covid se continuará el avance del proceso gradual de liberación de sectores económicos, pero con las restricciones vigentes en lo que tiene que ver con expendio de licores.



Asimismo, de acuerdo con el Jefe de Estado, en los municipios de baja afectación se avanzará con el proceso de liberación, no obstante, se haga con el acompañamiento del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior.

El aislamiento preventivo, como criterio general, se extiende hasta el 30 de agosto de 2020. En #PrevenciónYAcción, el presidente @IvanDuque explicó cuáles serán las condiciones de su aplicación. — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 28, 2020

"En los municipios de mediana afectación seguimos haciendo control epidemiológico, seguimos haciendo monitoreo conglomerados, seguimos autorizando pilotos. Y tenemos los municipios de alta afectación, donde hay un control acordado con las autoridades locales para hacer cercos epidemiológicos estrictos por localidades y barrios", explicó el mandatario.



Duque también contó que en desarrollo de la ampliación del aislamiento el Gobierno continúa extendiendo la capacidad de atención de unidades de cuidado intensivo y la asignación de personal médico. "Además, estamos viendo con le Ministerio de Salud y las autoridades locales las actividades que no implican aglomeración y que no afectan el distanciamiento físico para que se tomen medidas adicionales", puntualizó.