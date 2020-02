Al tablero: los retos de los tres nuevos ministros de Duque

El remezón ministerial, tal cual se venía hablando desde hace unas semanas atrás, comenzó a materializarse desde este viernes e incluso hay quienes dicen que podrían continuar el lunes.



Los anuncios de los nuevos jefes ministeriales para las carteras de Trabajo, Salud y Agricultura los comenzó a dar el presidente, Iván Duque, desde las 8 de la mañana a través de su cuenta de Twitter.



(Crisis ministerial en el gobierno Duque).

La primera asignación que mencionó fue la del exsenador del Partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, quien se encargará del Ministerio de Trabajo en reemplazo de Alicia Arango, designada Ministra del Interior el pasado 31 de enero.



Cabrera, quien además se desempeñó como directo Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá, es contador público de la Universidad Nacional con especialización en Derecho Tributario y en Finanzas de la Universidad de Los Andes.



En el periodo 2014-2018 fue senador de la República y entre 2006 y 2014 fue representante a la Cámara.



(Ángel Custodio Cabrera, nuevo ministro de Trabajo).



En su paso por el Congreso fue coautor de la Ley que determinó la afiliación en salud a las madres comunitarias y su grupo familiar y otra norma que permitió que estas fueran afiliadas al sistema pensional. Además, fue autor de la Ley para rehabilitar jóvenes en el pandillismo.



Entre los principales retos que tendrá que afrontar Cabrera, en medio de la coyuntura social del país, está dar el debate de la reforma pensional y laboral. En este punto cabe mencionar que distintos sectores económicos, políticos y académicos, le han venido pidiendo al Gobierno que destape sus cartas en esta materia para hacer una discusión mucho más profunda.



Para Jaime Tenjo, director del departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los temas que no deben dar espera en esta cartera son las medidas que busquen disminuir la informalidad laboral y las que establezcan las normas de las nuevas formas de trabajo que han surgido con la economía colaborativa.



Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), dijo en una entrevista radial ayer que “ojalá haya un freno en la contratación por horas y en la generación de pensiones de miseria (...) ojalá haya un nuevo aire”.



El líder sindical agregó que el reto fundamental es la disminución de los elevados niveles de desempleo. Cabe decir que para el año pasado el dato en mención se ubicó en 10,5%, el más alto en los últimos 8 años.



Por su parte, Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, dijo que “el Partido de la U, al convertirse en partido de Gobierno, buscará conseguir mayorías para llevar al Congreso la reforma laboral y pensional donde el compromiso es con los empresarios y no con los trabajadores”.



Además de lo ya mencionado, Cabrera deberá hacerle seguimiento a propuestas populistas que cursan en el Legislativo como la reducción de jornada laboral y la asignación de una prima adicional a los trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos, promovida por el senador Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático.



El segundo nombramiento que informó el presidente, Iván Duque en su cuenta de Twitter fue la del médico cirujano, Fernando Ruiz, como nuevo ministro de Salud, quien ya se había desempeñado como viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



(Fernando Ruiz Gómez, nuevo ministro de Salud).



Ruiz cuenta con dos maestrías, una en Salud Pública de Harvard School of Public Health, y otra en Economía. Además, es doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, de México. Trabajó en la propuesta programática en salud en la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en 2018.



De acuerdo con Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el nuevo Ministro de Salud deberá implementar las reformas que se lograron incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como la Ley de Punto Final que busca pagar las deudas que se tenían con los hospitales públicos.



Asimismo, Ruiz deberá estar al frente de la implementación de la historia clínica única digital que permitirá que las diferentes entidades prestadoras del servicio de salud puedan compartir los antecedentes clínicos de los pacientes.



Para Morales, también es importante que el nuevo Ministro “realice nombramientos más técnicos en la dirección de los hospitales públicos del país con el fin de que la prestación de servicios obedezca a los intereses del paciente y no de los políticos”.



Respecto a la cartera de Agricultura, el presidente Iván Duque anunció que será Rodolfo Zea quien la liderará, luego de que este presidiera la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria).



(Rodolfo Enrique Zea, nuevo ministro de Agricultura).



Zea es economista de la Universidad de Los Andes, especialista en Finanzas Internacional y magíster en Dirección de Empresas de la Universidad de La Sabana - Inalde. Su afinidad política es con el Partido Conservador, el cual durante los últimos gobiernos había tenido dicha cartera bajo su tutela.



El nuevo Ministro de Agricultura ha sido Presidente y Secretario General de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) y miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías entre 2006 y 2009.



De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el principal desafío del nuevo jefe de la cartera de agro es que el campo sea rentable de manera sostenible.



A renglón seguido indicó que debe trabajar con los ministerios de Trabajo y de Transporte. Con el primero de estos para buscar mecanismos que reduzcan la alta informalidad laboral en el campo, y con el segundo, para que se realicen las vías terciarias en las zonas rurales que conecten al campo con el país.



Respecto a los retos propios de la cartera, dijo que se debe fortalecer la política de agricultura por contrato, darle continuidad a la diplomacia sanitaria, a los programas de vacunación contra la aftosa y mejorar las exportaciones del sector.