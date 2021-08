Alberto Carrasquilla: división de opiniones por su llegada al emisor

Casi cuatro meses después de haber renunciado al cargo de ministro de Hacienda en medio de controversias por la presentación de una reforma tributaria que originó una multitudinaria ola de protesta social, Alberto Carrasquilla fue nombrado codirector del Banco de la República, en donde como ministro de Hacienda, entre 2003 y 2007 y entre 2018 y 2021, tuvo asiento en la Junta Directiva y en el que hace 25 años fue su gerente técnico.



Carrasquilla es PhD en Economía y aunque tiene una larga hoja de vida profesional, su nombramiento -en reemplazo de Carolina Soto, quien dimitió pues su esposo Alejandro Gaviria lanzó su candidatura presidencial- generó polémica.



Esto pues su salida del Gobierno se dio luego de que su cartera presentó al Congreso una reforma tributaria que fue considerada muy ambiciosa en términos de recaudo, en momentos en que el país no se recupera completamente de los efectos que ha producido la lucha contra la pandemia.



Uno de los cuestionamientos que se le hizo a Carrasquilla es que en al menos dos oportunidades en el pasado públicamente se había mostrado contrario a que un exfuncionario llegara a la junta del emisor antes de dos años de su salida del Gobierno.



Esto también se relacionaba con que un exfuncionario como codirector podría ver afectada su independencia en las decisiones que toma la junta del emisor y que afectan la economía, pues esa independencia del Gobierno de turno es una de las características que se le imprimieron a la entidad en la Constitución de 1991.



Portafolio habló con exministros, exmiembros de la junta directiva del emisor, economistas y académicos que dividieron opiniones sobre la llegada de Carrasquilla a la junta del banco central, aunque todos consideraron que en el aspecto técnico Carrasquilla tiene todos los pergaminos para ocupar esa posición.



‘ACERTADO’



Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura y exmiembro de la junta del emisor, consideró que “no hay mejor elección como codirector en cabeza de Carraquilla pues ha sido dos veces ministro de Hacienda y es un economista ejemplar, de los mas preparados que tiene el país y ya ha pasado por la Junta”.



Aseguró que el hecho de que en estos últimos años se hayan presentado varias renuncias no indica que el gobierno esté abusando de su poder. “Simplemente la ley está ahí. Las normas dicen que el Presidente cambia a dos miembros y no implica que los nombramientos de los miembros sean de obligatorio ejercicio y como han renunciado varios por voluntad propia, el Gobierno está en la oligación de reemplazarlos”.



Sobre los cuestionamientos a la independencia, Cano recordó que él mismo pasó de ser ministro de Agricultura a la codirección del emisor y fue cuestionado, pero mantuvo una independencia frente al Gobierno del que había salido.



“Cuando uno entra al banco, con un equipo técnico tan poderoso y de colegas idóneos la independencia sale de los poros. No es hora e empañar la independencia de un organismo respetado en el ámbito internacional”, dijo Cano.



Por su parte, Catalina Tobón, gerente de Estrategia de Inversiones de Skandia, aseguró que el nombramiento de Carrasquilla es acertado y “a pesar de que sea nombrado por el Gobierno tiene la capacidad técnica muy alta y no se compromete la independencia y desde un punto de vista de la política monetaria es favorable para la Junta que tenga una persona del talante del exministro.



Sí cuestionó que se amplíe la brecha de género pues reemplazará a una mujer, un logro importante que había logrado el emisor, “pero habrá nuevas oportunidades de cambios para nuevas mujeres en el futuro”, aseguró.



Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades, destacó los pergaminos de Carrasquilla y señaló que es uno de los mejores perfiles para ocupar el cargo.



“Difícilmente hay un mejor candidato que Alberto Carrasquilla para la junta directiva del Banco de la República. Además de ser la persona que por más tiempo ha sido

Ministro de Hacienda en la historial, sabe de política monetaria y conoce al Banco por dentro. Aportará mucho a las discusiones”, resaltó.



‘FALLÓ LA SENSIBILIDAD’



Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, dice que el Gobierno cometió un error con el nombramiento de Carrasquilla pues no solo es un exfuncionario sino que es un tema sensible, pues parte de la protesta social recayó en él por la reforma tributaria. “Hay una falta de conexión con la ciudadanía y es como echarle gasolina al polvorín social que tratamos de superar”, dijo.



Aseguró que está bastante comprometida la indepen- dencia de algunos miem- bros de la Junta pues han sido nombrados reciente- mente por el Gobierno.



Dos excodirectores del emisor, que prefirieron omitir sus nombres dijeron que el mensaje político es inconveniente, que se debe poner un contrapeso a esos nombramientos que hace el Presidente.



El senador Wilson Arias (Polo) calificó la designación como un “regalo más del presidente para los banqueros y de todo el sistema financiero”. “No hay garantías de una política monetaria soberana”, dijo.



El exsenador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán indicó que el nombramiento es un “soberbio desafío”, tiendo en cuenta la ola de manifestaciones que significó la fallida reforma tributaria que presentó Carrasquilla.



En ese sentido, el analista León Valencia indicó que al Gobierno no le importa el país y se ha encerrado en su círculo. “Duque ahora nombra a Alberto Carrasquilla, el mismo que provocó el estallido social, como Co-Director del Banco de la República”, manifestó.



También, en esa misma línea, el senador Gustavo Bolívar escribió en su cuenta en Twitter: “Alberto Carrasquilla, autor de la reforma tributaria que desató la mayor masacre de jóvenes en nuestra historia reciente fue nombrado codirector del Banco de la República. Ni se sonrojan y nosotros ni nos reímos”, anotó.



