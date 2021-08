¿Por qué le piden a Carrasquilla no aceptar nombramiento en el Banrep?

Este lunes 30 de agosto, el presidente Iván Duque designó a su ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como nuevo codirector del Banco de la República (Banrep).



Su nombramiento se da tras la renuncia de Carolina Soto al emisor.



De inmediato, varias opiniones se hicieron públicas. Algunos ven con recelo la designación, otros son cautos y esperan, unos más la apoyaron y otro grupo se mostró en desacuerdo y hasta le pidieron al exMinhacienda que no acepte el puesto.



Pero, ¿cuál es la razón a la que se está apelando para esa petición?



Básicamente, el grupo que le pide a Carrasquilla no aceptar su designación en el Banco de la República se remite a un documento que el mismo político escribió en el 2000, en compañía de Alberto Alesina y Roberto Steiner, con algunas propuestas con relación al Banco de la República.



El texto, en inglés, se tituló ‘The Central Bank in Colombia’ y fue publicado por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).



El enfoque del mismo es la independencia del Banrep y entre las propuestas está que el presidente de turno de Colombia no pueda nombrar en la junta del emisor a quien haya ocupado cargos en el Ejecutivo en los dos años anteriores.



Hay que recordar que Carrasquilla renunció recién en mayo del 2021 al Ministerio de Hacienda, tras la polémica que surgió por la reforma tributaria que el Gobierno planeaba presentar en ese momento y que se modificó después.



También le recordaron que propuso que el Ministro de Hacienda no participara en reuniones de la junta del emisor, pero lo olvido y siendo cabeza de la cartera lo hizo. Vale la pena recordar que también fue Minhacienda de Uribe.



“Es válido cambiar de opinión, pero la coherencia exige una justificación de esos cambios. Carrasquilla debe una explicación de por qué como ministro o posible miembro de la Junta del Banco de la República ya no cree en lo que defendía con tanto ahínco como académico”, le recordó Rodrigo Uprimny, investigador y académico.

Además, el propio Uprimny (y muchos otros) le insistieron a Duque que el paro nacional que duró de mayo a junio del 2021 explotó por cuenta de la tributaria de Carrasquilla.



