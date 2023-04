Reforma a la salud: la clave está en 'cómo' se prestará el servicio

En medio de la discusión de la reforma de la salud dentro y fuera del Congreso, que está cada vez más caliente y sigue siendo más política que técnica, Alejandro Gaviria, el exministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro –que salió por sus diferencias con esta iniciativa– expuso cinco preocupaciones de la reforma de la salud.



En primer lugar, Gaviria afirma que la apuesta del gobierno propone “un sistema abierto: sin plan de beneficios, sin UPC (Unidad de Pago por Capitación), sin contratos con los prestadores, sin auditorías concurrentes, etc”. Y, concebir un sistema de salud con estas condiciones, “llevaría a una crisis financiera del sistema”. Una segunda preocupación es la “fragmentación del sistema en distintas redes de atención”.



Otra de las preocupaciones expuestas es que con la reforma se “acaba con las EPS, por lo tanto, con las capacidades acumuladas por treinta años en auditorías, compra de servicios, gestión de riesgo, manejo de enfermedades crónicas, etc. Si no van a realizar labores de contratación, gestión de riesgo y auditorías, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético”.



Para Gaviria, eso produciría “una crisis”. Lo que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, llama “un apagón en el sistema de salud”.



“¿Quién va a asumir los servicios sociales que hoy hacen las EPS?”, cuestiona Gaviria. A lo que se agrega la preocupación porque sea la Adres quien asuma funciones que hoy tienen las EPS, aún cuando “no tiene las capacidades ni los trabajadores suficientes”.



Como quinto punto está la preocupación por lo que pueda ocurrir con 100.000 trabajadores de las EPS. Y además, las pocas respuestas frente a las preguntas.



