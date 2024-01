Por qué señalan al Gobierno de estar imponiendo la reforma a la salud sin debate

Actores de la salud del país, unos 18 exministros y exviceministros, alertaron que las decisiones del Gobierno con respecto a la reforma encaminan al sistema hacia un colapso que afectará el acceso a este derecho de los colombianos, además de empeorarlo.



De acuerdo con los exfuncionarios, la sostenibilidad está en riesgo, puesto que la falta de recursos va a limitar la atención en consultas y procedimientos, al igual que el suministro de medicamentos. “Miles de usuarios y pacientes no están pudiendo acceder a los servicios y tratamientos que venían recibiendo hasta hace pocos meses con regularidad” argumentan.



Los focos de la alerta se basan en el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2024, que fue aprobado a finales del año pasado.



Según los expertos, este sería insuficiente ya que no está basado en la información de consumo de los afiliados.



Así mismo, destacan la falta de diálogo y participación entre actores y el Gobierno sobre el cálculo de la UPC y también sobre la nota técnica que “sirvió de base para calcular las adiciones al Plan de Beneficios”.



Vale resaltar que para estos exministros y exviceministros, el aumento está “muy alejado” de las necesidades, donde expertos, calculaban 15% para la UPC y 10,6% para los presupuestos máximos.



Por otra parte, en la misiva detalla que los planes anunciados por el Ministerio de Interior de construir “miles” de Centros de Atención Primaria en Salud a través de las Juntas de Acción Comunal en los territorios, “los cuales serían dotados con equipos tecnológicos y humanos financiados por el Ministerio de Salud”, no tiene claros los objetivos, los parámetros técnicos, ni las fuentes de financiación.

Reforma a la salud FOTO: iStock

También aseguraron que el nombramiento de Aldo Cadena, como presidente de la Nueva EPS, más la acción popular interpuesta por el Ministerio a 21 EPS, “satisfacen la voluntad soterrada del Gobierno para destruir lo construido durante tres décadas en el sistema de salud”, dicen.



“La desfinanciación que presenta el sector no está siendo atendida por el Gobierno a pesar de las múltiples advertencias desde las organizaciones académicas, de centros de pensamiento y de asociaciones de usuarios y pacientes”, afirman los exfuncionarios y añaden que por vía de actos administrativos “erráticos y errados” se está buscando imponer la reforma a la salud.



“Con las reformas que adelanta el Gobierno, el sistema de salud no tendrá ya como prioridad la salud de la población, sino que se convertirá en una herramienta al servicio de intereses clientelistas y capturas politiqueras de la institucionalidad y de los recursos públicos”, apuntan.



La reforma

Ayer iniciaron las audiencias públicas en las regiones del país para recibir comentarios y observaciones sobre la reforma a la salud antes de que inicie su debate en el Senado.



En la primera, que se dio en el departamento de Santander, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que los centros de salud no están funcionando porque el mercado no lo permite, adicionó que muchos de los centros de salud manejados por privados están cerrados.



“Los convierten en una vaca lechera. Los centros comerciales para los privados y los centros de salud para la gente”, indicó.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio