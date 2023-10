'Iván Márquez' está en Colombia y bien de salud, afirma el Gobierno

En una entrevista con el diario EL TIEMPO, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló sobre cómo avanzan las negociaciones y los acercamientos con grupos alzados en armas.



Uno de los puntos que tocó el funcionario en la charla estuvo centrado en la 'Segunda Marquetalia' y mencionó que hay "una comunicación en fase exploratoria y una propuesta de preagenda de diálogo".



Al respecto, aseguró que en este proceso ha participado Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', jefe de la disidencia y sobre quien se especulaba había muerto.

Y en esa línea, Rueda confirmó que 'Márquez' no solo está vivo, sino que se encuentra en Colombia, donde se han adelantado todas las conversaciones que se han tenido con la 'Segunda Marquetalia'.



"'Márquez' está acá y ya es cuestión que él tome la decisión de aparecer", comentó Rueda a EL TIEMPO.

Sobre el estado de salud 'Márquez', el Alto Comisionado dijo que "tiene sus cinco sentidos. Hemos conversado tres veces y esos intercambios han sido presenciales y con testigos. Siempre lo he hecho así para que no se diga que se está pactando impunidad".



Sobre los acercamientos de paz, dijo que 'Iván Márquez' "ha reiterado su vocación de la paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes".

Versiones de fallecimiento

Aunque se dijo que había muerto en un atentado con explosivos, en junio de 2022 se dio a conocer que 'Iván Márquez' había sobrevivido. El hecho en el que se dijo que había muerto ocurrió en su campamento, ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar, en Venezuela, a 198 kilómetros de la frontera con Colombia por Puerto Carreño, Vichada.



"En ese entonces se señaló que el excomandante de las Farc, quien traicionó el proceso de paz, estaba gravemente herido y fue trasladado a Caracas, donde recibió atención médica", agregó EL TIEMPO.



Hasta ahora, el diario EL TIEMPO había podido confirmar que 'Márquez' había recuperado la movilidad en una de sus manos afectadas, el habla, que caminaba, pero que seguía afectado por la esquirla que le quedó en la cabeza. Y se decía que esa herida le habría causado la muerte en julio de este 2023.

Por ahora, el Gobierno Nacional mantiene diálogos de paz con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN.

