Procuraduría reconfirma suspensión del canciller Leyva y compulsa copias a la Fiscalía

La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Margarita Cabello, confirmó recientemente la suspensión pro tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por el polémico lío de la licitación de pasaportes.



Cabe recordar que el canciller fue apartado temporalmente de sus funciones el pasado 24 de enero, cuando lo llamaron a juicio disciplinario por aparentes irregularidades en la licitación de estos documentos migratorios; no obstante, esa orden no ha sido acatada, según él, porque el presidente Gustavo Petro no ha nombrado a su reemplazo, y, por tanto, si se van podría contar como abandono del cargo.



Ante eso, el órgano de control disciplinario, mediante el viceprocurador Silvano Gómez Strauch, alertó que se estaría incurriendo en un abierto desacato si Leyva no cumple con la suspensión, que tiene como fin que no afecte el proceso en contra desde la Cancillería.

A la par, la defensa de Leyva, representada por el abogado Yefferson Dueñas, elevó un recurso de consulta para que el Ministerio Público revise su decisión nuevamente, trámite que, de todas formas, no lo privaba de cumplir con la suspensión.



Finalmente, este miércoles la Procuraduría concluyó que la determinación, que en principio tomó el procurador a cargo del caso, fue adoptada legalmente, "conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa".



En esta reciente determinación, se indicó que la procuradora Margarita Cabello, "no vulneró los derechos y las garantías del disciplinable, en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico".



¿Un nuevo proceso?

A la par del juicio disciplinario que iniciará el próximo 15 de febrero contra Leyva por la licitación de pasaportes, que lo llevó a tener diferencias con Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), el Ministerio público le abrió otro proceso al canciller.



Este tiene que ver, precisamente, con el presunto descarto a la orden impartida en la suspensión de tres meses, de la cual él fue notificado, como lo dice la ley colombiana.

"La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes", explicaron desde la entidad.



En esa misma línea, también compulsó copias de la actuación disciplinaria de la Fiscalía General de la Nación para que su delegada ante la Corte Suprema de Justicia examine si hay méritos para abrirle una investigación penal al canciller.



