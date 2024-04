'Me acusan sin pruebas': Álvaro Uribe habla sobre su llamamiento a juicio

El pasado martes 9 de abril, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe por presuntamente haber cometido delitos de soborno y fraude procesal en un proceso judicial que ya tenía en su desde años atrás.

Un día después, el también exsenador dio su testimonio frente a este llamamiento, leyendo un comunicado en sus redes sociales, asegurando que "este juicio lo adelantan con presunciones políticas".

Uribe afirmó, además, que nunca instigó para cambiar testimonio de testigo y añadió que las intervenciones telefónicas "ilegalmente interceptadas llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia".



Según el político antioqueño, estas decisiones en su contra "dan señales de ser parte de motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que les perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Todo esto coincide con la traída de Mancuso a quien yo extradité".

Álvaro Uribe César Melgarejo / EL TIEMPO

A posteriori, Uribe habló del senador Iván Cepeda y la fallecida exsenadora Piedad Córdoba: "Sus visitas a cárceles de Estado Unidos son hechos que han tenido notoriedad, además con otros exparamilitares que han estado recibiendo esas visitas como Mancuso", dijo, añadiendo que "ofrecieron beneficios" a exparamilitares extraditados por hablar de nexos suyos con estos grupos.



"Qué diferencia en el tratamiento: a mis acusadores les permiten de todo, y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia (...) ha sido tanta la manipulación en mi contra, que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso sacando disculpas inaceptables (...) quieren y necesitan igualar a quiénes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes ¿Dónde están las pruebas contra mi persona?", apuntó.



El exjefe de Estado también hizo un repaso de su proceso: "Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria, entre julio de 2018 y agosto de 2020 estuve en libertad, cuando al decir de los magistrados soy una persona peligrosa para la sociedad. Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria, transcurrieron casi 15 meses, y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses".

Fiscalía General de la Nación EL TIEMPO

"Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presenta los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Los magistrados José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso", añadió.



Más adelante, el expresidente reparó en la "cercanía" entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo: "No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo".

La historia del proceso

El caso de Uribe se remonta al 2012, cuando en ese entonces, el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en vez de abrirle una investigación al congresista, optó por iniciar un proceso contra el expresidente. Tras renunciar a su curul de senador, en agosto del 2020, el líder del Centro Democrático quedó en manos de la justicia ordinaria.



El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, fie quien radicó el escrito de acusación contra Uribe, Algo contrario a lo que hicieron los dos fiscales nombrados en la era de Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía (Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas), quienes pidieron cerrar el proceso por la supuesta inexistencia de inicios concluyentes que demostraran la responsabilidad del expresidente en las actuaciones del abogado Diego Cadena.

El nuevo fiscal consideró que Uribe "determinó" a Cadena para que directa o indirectamente ofreciera dinero o utilidades a testigos (Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve, entre otros) para que cambiaran sus testimonios contra el expresidente.

Frente a esto, Uribe señaló que "es evidente la amistad del senador Cepeda (Iván) con el testigo Monsalve, por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos. Además, está aprobado, y no refutado, que el senador Cepeda intervino para que el testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar".



Para el expresidente, las declaraciones de Monsalve en el juicio contra su abogado Cadena habrían sido "más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme".



​*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA