Anif cuestiona que reformas pueden ‘complicar’ el PND

A pesar de que en el Gobierno está tramitando varias reformas ante el Congreso, es el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo el que trazará la hoja de ruta de la economía y la sociedad en los próximos cuatro años y que ya fue aprobado en su primer debate en el Legislativo.



La semana pasada, el centro de estudios económicos Anif presentó una serie de observaciones al proyecto, y concluyó que uno de los problemas que enfrenta la discusión del Plan de Desarrollo es que se está haciendo a la par con la de las otras reformas, y que tramitar tantas reformas estructurales en tan corto tiempo no deja espacio suficiente a la discusión y genera incertidumbre.



“En general el plan nos parece bueno y enfocado en lo que es el cambio. Son reparos menores, más que el plan, nos preocupan las reformas, que pueden complicar el desarrollo del Plan”, cuestionó el presidente de Anif, Mauricio Santa María.



De acuerdo con el economista, dentro de toda la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y las reformas estructurales “se nos ha olvidado el tema fiscal, pero es algo que sigue ahí, y está con fuerza”.



Santa María enfatizó en que cuando el gasto se incrementa, luego es muy difícil recortarlo, y recordó que en Colombia el gasto está en alrededor de 22 o 23 puntos del PIB, mientras que los ingresos tributarios rondan el 14% 0 15% del PIB.



Santa María reconoció que el Marco Fiscal de Mediano Plazo propone una senda de reducción del déficit, “pero que se empieza a materializar a partir de 2024, pero sobre todo a partir de 2026, cuando el gobierno ya no estará”.



Este análisis lo presentó Santa María en el marco del seminario ‘La ruta propuesta’, organizado por la entidad el viernes pasado en la Universidad de Medellín.

Los reparos

Para el presidente de Anif, quien también fue director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre 2012 y 2013, si bien los reparos son “menores”, hay algunas críticas en relación con las metas, el trámite que está surtiendo el Plan y el enfoque en algunos sectores.



“Nos preocupa un poco el tamaño del Plan, tiene 300 artículos de los cuales se aprobaron a ‘pupitrazo’ 282 la semana pasada, y eso es terrible porque no ha habido ninguna discusión. Pero lo que más preocupa es que durante el trámite del Congreso siempre se le meten más artículos. Y va a quedar, probablemente, como el Plan de Desarrollo con más artículos de la historia, y habrá que ver si eso es bueno o malo”, dijo Santa María.



El presidente también cuestionó las metas del Plan Nacional de Desarrollo, que proyecta una tasa de crecimiento potencial de 2,7% y al mismo tiempo un indicador de desempleo promedio de 9%.



“Eso no va a pasar, creciendo al 2,7% el desempleo no va a llegar a 8,9%. Sabemos que crecer más allá de 3,5% es difícil, pero el Plan de Desarrollo es algo aspiracional, deberíamos ponerla más difícil, pero también consistente con las metas de reducción en el desempleo y la pobreza”, indicó el presidente de Anif.



Además, el economista expresó su preocupación por la creación de nuevos subsistemas y fondos, que a futuro serían difícil de eliminar y se convertirían en gastos permanentes. También calificó como negativo el artículo que propone un giro directo a la Adres, y aseguró que se queda corto en sectores como infraestructura y educación, especialmente primaria y secundaria.



“Sin bien hay un énfasis importante en las vías terciarias y transporte fluvial, hay muy pocas menciones a la inversión en megaproyectos, que son clave para el desarrollo del país y de las regiones. Resultaría útil poner en marcha el programa de obras 5G”, indicó el presidente de Anif. Además propuso ejecutar los recursos de regalías en proyectos de alto impacto.



Anif también recalcó que el enfoque exclusivamente multisectorial en el Plan resulta poco práctico para la implementación y para el adecuado seguimiento del uso de los recursos asignados.



Las transformaciones



En el marco del evento también estuvo presente el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, Juan Miguel Gallego, quien explicó los grandes componentes que traen las bases del Plan Nacional de Desarrollo y las líneas de inversión para hacer realidad la hoja de ruta de los próximos cuatro años. A diferencia de otros planes de desarrollo, el del Gobierno de Gustavo Petro no tiene una mirada sectorial, sino que se basa en cinco grandes estrategias.



“Desde el Plan Nacional de Desarrollo hacemos las grandes apuestas para la sostenibilidad y una economía productiva a través de la reindustrialización. Tenemos como reto doblar la inversión en investigación en Colombia y apuntarle a las energías limpias en un proceso ordenado de transición energética”, indicó Gallego.

Las cinco estrategias

Una de las novedades en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es que está estructurado sobre cinco estrategias o ‘transformaciones’, como el Gobierno ha decidido denominarlas.



Estas son ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional.



Además, el articulado reconoce como ejes transversales la Paz Total, los actores para el cambio y la estabilidad macroeconómica.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio