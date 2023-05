ANH promoverá exploración de gas y petróleo en contratos ya firmados

Este miércoles 3 de mayo, la presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Clara Liliana Guatame, señaló que la entidad sigue cumpliendo con su misión, que es promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país.



Esta afirmación se dio en el marco del Segundo Gran Foro de la ACP de Petróleo y Gas, que se lleva a cabo en Barranquilla y al que estaba invitada la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien no estuvo presente por la visita presidencial en España.



Durante su intervención, la presidente de la entidad, destacó que hay 325 contratos vigentes en el país, para la exploración y producción de gas y petróleo. De hecho dijo que una de sus principales funciones será promover la exploración en esas áreas que ya han sido asignadas.



Sin embargo, agregó que también están trabajando en su nuevo encargo de promover las energías renovables, como la eólica costa afuera, la geotérmica y el hidrógeno.



“El mundo está pensando en nuevas alternativas que sean más sostenibles y que procuren el cuidado de la vida”, apuntó Guatame.



Al respecto, señaló que cuentan con una inversión de $640.000 millones para este fin, los cuales “esperamos invertir de forma eficiente”.



En su participación, Guatame no habló sobre la política de Gobierno de no otorgar nueva exploración petrolera, ni de la salida reciente de empresas de contratos firmados, como el caso de ExxonMobil, Emerald Energy y Geopark.



