Confirman nulidad de la elección de Antanas Mockus  

Este martes la Sala Plena del Consejo de Estado, en una votación de 13 contra 9, revocó una tutela con la que el año pasado Antanas Mockus, senador del partido Verde, había logrado detener la nulidad de su elección.



Así, una decisión previa de la Sección Quinta del Consejo de Estado vuelve a tener validez, en esa decisión el alto tribunal anuló la elección de Mockus por violar el régimen de inhabilidades, pues seis meses antes de las elecciones legislativas Corpovisionarios, de la que él era representante legal, firmó contratos con el Estado. Algo que la ley pone como inhabilidad para ser congresista.



La sala plena del alto tribunal consideró que debía revocarse la tutela que había salvado a Mockus de la nulidad, esto por considerar que la tutela era improcedente puesto que el senador tenía otro medio de defensa judicial: el recurso extraordinario de revisión, para hacer frente a la decisión que en julio del año pasado lo había dejado sin curul.



En consecuencia, su elección queda anulada, y deberá salir del Congreso. Contra esta decisión no procede recurso alguno, pero como se trataba de una tutela, irá a la Corte Constitucional, en donde podría tener una eventual revisión.



No obstante, su salida del Congreso es solo por este periodo, puesto que solo se anuló su elección pero sigue en firme la decisión del Consejo de Estado que le mantuvo la investidura, conocida como muerte política pues implica que la persona no pueda volver a aspirar nunca a cargos de elección popular.



Así, aunque Mockus deberá salir del Congreso este periodo, podrá, si lo desea, aspirar para las próximas elecciones legislativas.



Noticia en desarrollo...



JUSTICIA / EL TIEMPO