Crisis aérea: Gobierno espera que Viva Air y Ultra vuelvan a operar

Este 8 de abril el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se encuentra visitando las islas de San Andrés y Providencia para tomar medidas que permitan aliviar los efectos que han sufrido por la crisis aérea y que han impactado el turismo.



El alto funcionario se encuentra en el aeropuerto de Providencia "para revisar los planes de contingencia para promover el turismo a la isla", explicó el ministro en sus redes sociales.

En medio de su visita, se pronunció, además, sobre el proceso de integración entre Viva Air y Avianca. Reyes aseguró que se espera una decisión el próximo 14 de abril. Desde la cartera asegura que en Colombia no se necesitan aerolíneas para no generar monopolio.

"Nuestro propósito, si la Aerocivil lo ratifica, es que vuelva a operar Viva Air. Tienen 10 aviones listos", dijo Reyes. Respecto a Ultra Air dijo que todo depende de cómo avancen las negociaciones con la aerolínea y esperan volver a tener las mismas y más rutas con dicha empresa.



El ministro aseguró que el Gobierno esperan que la próxima semana, en el Consejo de Ministros, llevar los proyectos de decreto que buscan mejorar las condiciones de las aerolíneas y su operación en San Andrés y Providencia.

#AEstaHora avanzamos en nuestra visita de dos días al archipiélago, hoy llegamos a #Providencia, al Embrujo, para revisar los planes de contingencia para promover el turismo a la isla. Desde el #GobiernoDeLaGente estamos comprometidos con el desarrollo de esta importante región. pic.twitter.com/x9Zu2W8Bmg — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) April 8, 2023

"Nosotros estamos trabajando para darle a los sanandresanos, al comercio, los turistas, sector industrial y hotelero buenas nueva de que el Gobierno está pendiente de la crisis aérea", dijo Reyes.

Los decretos buscan generar estímulo, exenciones y beneficios para el comercio y el turismo en la isla, según puntualizó el ministro.

Respecto a Satena, Reyes aseguró que el presidente Gustavo Petro había dado la orden de fortalecer esta aerolínea no solo en las rutas internas sino también en destinos internacionales.



"Estamos trabajando también para que a finales de mayo o comienzos de junio empecemos a operar desde Ipiales hasta Ecuador", explicó Reyes.

