Los cambios para sacar el certificado de tradición y libertad

La Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Resolución 03915 de 2023, a través de la cual tumbó las autorizaciones para que operadores privados emitan los certificados de tradición y libertad de manera digital, razón por la cual, a partir del 11 de junio, ya no se permitiría descargar este documento en las plataformas.



"Se realizó un análisis técnico y jurídico sobre la prestación del servicio público de expedición de estos certificados, en el que se habilitaron operadores privados para la expedición y venta de los Certificados de Tradición y Libertad y Certificados de NO propiedad a los usuarios, sin que mediaran procesos de selección objetiva, esto según observación No. 9 de la Contraloría General de la Republica en Oficio No. AG8-1.17 19/29 del 14 de abril de 2023, en el marco de la Auditoria Financiera a la vigencia 2022", informó la Superintendencia en un comunicado.

Tras este análisis, y luego de encontrar presuntas inconsistencia, se decidió eliminar esta autorización.

Con este cambio, y "en virtud del artículo 41 de la Ley 1579 de 2012", que facilitar el acceso a la ciudadanía de la expedición de estos certificados de manera física, se dispuso autorizar a las notarías del país, que así lo requieran, la venta al público de los certificados de Tradición y Libertad a la misma tarifa a la que se accede en las Oficinas de Registro del país.

Esto quiere decir que el trámite deberá hacer únicamente en las notarías de manera presencial.

