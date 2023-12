Aprueban la reforma a la salud y el proyecto pasa al Senado

Ayer la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma de la salud. El punto 42 del articulado elevó y alargó la discusión por su posible ‘inviabilidad’, el cual terminó siendo negado durante la discusión en el legislativo.



Vale la pena recordar que el artículo 42 de la reforma de la salud ha sido fuertemente criticado, pues la provisión de los empleos de director de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) sería una elección 'a dedo'.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Incluso, en medio del debate, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sugirió votar este artículo, “tal y como viene en la reforma”, es decir, sin hacer ninguna modificación o proposición y que la elección de estos directivos sea por mérito, y así fue sometido a votación.



La representante a la Cámara por el partido Verde, Catheryne Juvinao, insistió en que “me da vergüenza ante la ciudadanía y el país. La reforma a la salud, con todas sus inconveniencias y riesgos, ni siquiera sirvió para fomentar la meritocracia en la selección de gerentes de hospitales públicos. Esta reforma es sobre quién tiene la plata. No es sobre la gente”, refiriéndose al voto negativo del artículo 42 que aprobó la mayoría, y que pasará al Senado como un vacío normativo que deberá ser conciliado.



Las opiniones sobre lo aprobado no se hicieron esperar. Por ejemplo, el exministro de Hacienda y Comercio, y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, insistió que “sería irresponsable de mi parte no llamar la atención a Colombia de lo que estamos aprobando y sobretodo del impacto fiscal de ambas propuestas (pensional). $70 billones adicionales anuales en las próximas décadas, es decir, 3 a 4 reformas tributarias más”.

(Lea más: La inexperiencia frenó el avance de las reformas en el Congreso)

Igualmente, el congresista por el Centro Democrático, Andrés Forero, indicó que “en la Cámara acaban de aprobar la improvisada e inconveniente reforma a la salud de Gustavo Petro. Tenemos la conciencia tranquila. Hicimos lo humanamente posible para que esto no pasara”.



Por otra parte, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, argumentó que la reforma es un mandato popular. “Aprobamos 133 artículos de este proyecto de ley que transformará el sistema de salud colombiano. Las y los colombianos merecen una atención médica de calidad y bienestar”.



Igualmente, el Ministerio de salud, notificó que el paso en Cámara es una gran noticia. “Fue aprobado el proyecto que prioriza la atención primaria, garantiza equidad en la prestación de los servicios y fortalece el sistema para brindar mejor atención en todo el país”.

(Más noticias: Cuántos colombianos ganan un salario mínimo y quiénes se beneficiarán con su aumento)

Debate reforma a la salud Néstor Gómez / EL TIEMPO

(Vea: Reforma a la salud: en qué está el proyecto y para dónde va)

La jornada

En medio de la jornada de ayer, la plenaria de la Cámara aprobó los artículos 122 y 123, los cuales se refieren a la consulta y consentimiento libre, previos e informados de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y del Pueblo Rrom.



Sin embargo, en el transcurso de la misma, los miembros de los partidos de oposición, es decir, Cambio Radical y el Centro Democrático, decidieron dejar el recinto con motivo de no estar de acuerdo con la iniciativa.



Así mismo, en el momento de discutir el artículo 128, que daba facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro sobre la capitalización de la Nueva EPS, tomó un rumbo inesperado, pues el legislativo decidió eliminar este punto de la reforma.

Acto seguido, la plenaria de la Cámara aprobó el artículo 143, que establece la vigencia del proyecto, es decir, que la presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

(Más noticias: ¿Cómo está el sector salud en medio de la discusión de la reforma del Gobierno?)

Debate reforma a la salud Néstor Gómez / EL TIEMPO

El recibimiento en senado

Una vez fue aprobada la iniciativa en la Cámara de Representantes, diferentes senadores insistieron que están listos para recibir el texto de la reforma de la salud.



En este caso, la senadora del Pacto histórico, Martha Peralta Epieyú, escribió en sus redes sociales, que “el sistema de salud necesita una reestructuración urgente, algunas EPS no pueden seguir lucrándose mientras los colombianos mueren en las salas de espera, por falta de atención o esperando un medicamento vital”.



Añadió que “lo que ha funcionado debe mantenerse, reestructurar lo que no funciona o ha funcionado mal. Necesitamos un sistema de salud que salve vidas”.



Asimismo, Alex Flórez, senador por el Pacto Histórico, instó a que “estamos listos en el Senado para dar la pelea”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio