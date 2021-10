Armas traumáticas: listo el decreto que pone en cintura su tenencia

Un plazo máximo de 8 meses tendrán las personas que tengan en su poder armas traumáticas para registrarlas ante Indumil. Esa es una de las disposiciones que establece el decreto que publicó el Ministerio de Defensa respecto a su tenencia y que entrará en vigor una vez el presidente Iván Duque firme el documento.



(Lea: Armas traumáticas: el 'juguete' que se compra fácil en Colombia)

Además, el decreto señala que los comerciantes que tengan en sus inventarios armas traumáticas a la venta, tendrán un plazo de un año y cuatro meses para comercializarlas, no obstante, deberán llevar un registro detallado de la persona que las adquiere.



(Lea: 'Se suele asociar a empresas como financiadoras de la guerra')



La expedición del documento que empezará a regir en el país obedece al aumento del uso de armas traumáticas en el país.



Así las casas el decreto reglamentó que todo ciudadano que use o porte un arma traumática debe contar con un permiso, por lo que tendrá que entregarla a la autoridad militar para su marcación, trámite de registro y permiso de tenencia.



Según el decreto, las personas naturales o jurídicas propietarias de armas traumáticas que cumplan con las características de arma de guerra, o de uso privativo o de uso restringido, tienen hasta seis meses para entregar su arma al Estado, so pena de incautación y judicialización.



La entrega se hará por medio del Departamento Control Comercio de Armas, municiones y explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.



Para el Ministerio de Defensa, Diego Molano, esta es una de las estrategias primordiales en la lucha sin tregua contra la delincuencia en las calles, dado que cada año ha aumentado el uso de este tipo de armas en el delito de hurto.



“Hemos evidenciado como en el último año, particularmente después del vandalismo y los bloqueos, como en las calles aparecieron las armas traumáticas, unas armas iguales a las armas de fuego normales que comenzaron a ser modificadas y utilizadas para cometer crímenes, robos, y sobre todo para atentar contra la integridad de nuestra fuerza pública y de otros ciudadanos, porque eran modificadas” señaló el jefe de la cartera de Defensa.



Según cifras entregadas por el ministerio, en 2018 las autoridades incautaron 3.201 armas traumáticas, en 2019 la cifra aumentó a 3.804, para el año 2020 se incautaron 5.478 armas traumáticas y en lo corrido del año 2021 se han incautado 6.569 armas de este tipo, lo que representa un aumento de más del 100%, en los primeros siete meses del presente año comparado con todo el año 2018.



Y en lo que va de este año, de las 6.569 armas traumáticas incautadas, 125 estuvieron relacionadas con el delito de hurto, 42 al delito de porte de estupefacientes, 42 armas a lesiones personales, 8 armas a homicidios.



PORTAFOLIO