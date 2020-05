Arranca en Medellín piloto para reabrir los centros comerciales

En tres centros comerciales de Medellín arrancará este lunes el piloto para reabrir estos lugares, con el fin de que las personas regresen a comprar y así den un impulso adicional a la reactivación económica del país.

Así lo explicó el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, al señalar que se tiene previsto que los centros comerciales en el país abran sus puertas al público el primero de junio, sin embargo, Medellín será un termómetro del comportamiento de estos lugares con público y de esta manera hacer las correcciones pertinentes.



Restrepo además indicó que los centros comerciales como los locales comerciales deberán presentar y validar sus protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de los colombianos.



"Una vez validen ese proceso podrán operar y tendrán unas características adicionales, no solo con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, sino también tendrán otras condiciones, como un máximo de aforo del 30%, distanciamientos cuando hayan filas y medidas de higiene a lo largo y ancho del centro comercial", dijo.



Restrepo además enfatizó en que se recupera la vida productiva, pero no la vida social. Eso significa que en el centro comercial las zonas comunes serán de tránsito."En el marco de la protección de las vidas de los colombianos puede haber recuperación de vida productiva y los centros comerciales juegan un papel importante por eso", dijo.



MAYOR LIBERTAD PARA LOS MAYORES DE 70



De otra parte, el presidente Iván Duque indicó que desde junio también habrá más libertad para los adultos mayores, por lo que se está contemplando que puedan salir en ciertos días de la semana con algunas restricciones.



"Esa medida la hemos ido construyendo con el Ministerio de Salud y esta semana haremos una referencia a cómo pretendemos hacerlo y haremos recomendaciones puntuales entorno a protocolos", indicó.



El Jefe de Estado además recalcó que el confinamiento ha sido fundamental para lograr dos propósitos: tener una tasa de mortalidad por millón de habitantes mucho más baja que la región y con países con población parecida a la de Colombia, y para tener capacidades disponibles en el sistema de salud.



"El aislamiento para esta población lo hacemos porque las cifras de letalidad de covid golpean severamente a los mayores de 70 años, es allí donde tenemos la mayor cifra de letalidad y eso es lo que puede llevar a exacerbar el sistema de salud", advirtió.



Mientras que sobre los tres días sin IVA, Duque recalcó que serán el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 del mismo mes. "Con el comercio tenemos un énfasis importante en gasodomésticos, electrodomésticos, vestuario, insumos agrícolas y bicicletas, por valores que no superen los 2.800.000 pesos. Esperemos que esto dinamice el comercio de nuestro país", puntualizó.