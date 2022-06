Arranque de la Cumbre de las Américas

La inmigración, uno de los temas centrales de la Cumbre de las Américas, “está presente en cada esquina de Los Ángeles: con casi el 90 % de población hispana, los barrios que rodean la sede de la cita reflejan los problemas del continente, desde la desigualdad a la violencia de las pandillas” reseña EFE.



Cerca al Centro de Convenciones, donde se reúnen los dirigentes latinoamericanos, los locales para enviar remesas de dinero desde EE. UU. copan el barrio de Pico-Union, donde el español se escucha en cada calle.



El tema al igual que el desarrollo económico y cómo salir de la actual crisis están en la agenda, lo que no es claro es que tantos fondos hay para ayudar a los países.



Además está el hecho de que la Casa Blanca informó que no le interesa la presencia de los gobierno ilegítimos como Venezuela y Nicaragua. Lo que despertó la solidaridad de Amlo de México que amenaza con no asistir, hoy se sabrá. En los días previos a la Cumbre, cuyo lema es “construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, en la ciudad las autoridades expulsaron a muchos comerciantes para limpiar las calles.



“Desalojaron a todos los vendedores para embellecer la acera. Ahora mismo, en nuestro barrio hay más de 100 familias que se han quedado sin ingresos”, denuncia Montoya, quien recuerda que la venta ambulante es legal en toda la ciudad.



La cumbre, que termina el próximo viernes, le permitirá a Biden reunirse con algunos presidentes Latinoamericanos para revisar asuntos bilaterales.



