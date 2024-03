La respuesta de Petro al presidente del Senado sobre propuesta de nueva constituyente

Luego de que el pasado 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro hablara de corear una nueva asamblea constituyente para "reformar las instituciones" del Estado, desde diferentes sectores políticos surgieron voces rechazando dicha propuesta.

Una de estas es la del presidente del Senado de la República, Iván Name, quien criticó duramente las declaraciones que hizo el jefe de Estado en la ciudad de Cali, ad portas de su reunión con la minga indígena.



“No abra caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana; usted recibió un mandato de ella y debe respetarlo, no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no un habitante pasajero del Palacio de Nariño -dijo Name- las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno”.



El presidente, en medio de su estancia en el sur del Caribe colombiano, le respondió al funcionario del órgano legislativo: "No tiene por qué temer a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe, las armas de la Nación, no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso".



El presidente del senado, al insinuar que usaríamos la fuerza pública para cerrar el congreso y convocar la asamblea contituyente, se equivoca de manera grave en dos aspectos:



1. Antes de la asamblea o decisión constituyente hay un proceso constituyente que se expresa en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2024

A posteriori, el primer mandatario, a través de su cuenta de X, afirmó que Name se "equivocó" en dos aspectos:



1. "Antes de la asamblea o decisión constituyente hay un proceso constituyente que se expresa en la movilización y deliberación de la ciudadanía de Colombia", dijo.



2. "El Congreso citará la constituyente o la decisión constituyente de la ciudadanía en el momento apropiado", agregó.



Y añadió: "El prejuicio está desatando la histeria en quienes creen que no es democracia, convocar al pueblo a decidir sobre 'lo fundamental' en Colombia".



